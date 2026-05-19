«ختامي الوثبة».. «ناصية» تكسب الشوط الأول للحول في «الصباحية»

19 مايو 2026 14:20

 

الوثبة (الاتحاد)


أقيم 18 شوطاً للحول والزمول لهجن الجماعة، لمسافة 8 كلم في الفترة الصباحية، وانتزعت «ناصية» لمبارك عبدالله مسفر بن سفران الجحيش، ناموس أول الأشواط للحول المحليات بعد أن وصلت إلى خط النهاية بتوقيت قدره 12:35:97 دقيقة، بينما حلّقت «زحل» لمحمد علي بن حليس العفاري، بناموس الشوط الثاني، بعد أن تفوقت على منافساتها في شوط الحول المهجنات، مسجلة أفضل توقيت قدره 12:28:80 دقيقة.
وطار «سرا» لحمد حميد سلطان بالكديدا الفلاسي، بناموس الشوط الثالث للزمول المحليات، بتوقيت 12:54:67 دقيقة، فيما ذهب ناموس الشوط الرابع إلى «الفايز» لأحمد سلطان بالرشيد السويدي، بعد أن أنهى الشوط بتوقيت قدره 12:44:28 دقيقة.
وفي الشوط الخامس، كان الفوز والصدارة، من نصيب «الشهامة» لسعيد جابر بن عبدالله محمد الحربي، بتوقيت 12:43:05 دقيقة، وفي الشوط السادس فاز «يوشا» لناصر عبدالله بن أحمد المسند، بزمن 12:34:23 دقيقة، وفي الشوط السابع تفوق «موفق» لمحمد مطر بن مصلح الأحبابي، بزمن قدره 12:13:04:20 دقيقة، وفي الشوط الثامن فاز «مبشر» لسعيد راشد بن خليفة المسافري، بزمن قدره 12:52:55 دقيقة، وفي الشوط التاسع كان الانتصار من نصيب «هماليل» لسيف أحمد بن محمد القبيسي، بزمن قدره 12:43:70 دقيقة، وكان عاشر الأشواط من نصيب «وشل» لسالم سيف علي بن سويلم الكتبي، بزمن قدره 12:37:55 دقيقة.
وأسفرت الأشواط من الحادي عشر وحتى الثامن عشر عن فوز «راهي» لبدر عبدالله بن بدر سعيد العامري، «شهاب» لضاحي جمعة بن سعيد العميمي، و«وجدولة» لناصر عبدالله بن أحمد المسند، و«غزالان» لأحمد بن مطر طارش الخييلي، و«منحاف» لنفس مالك المطية في الشوط السابق، و«دهامة» لسالم سيف علي بن سويلم الكتبي، و«غزر» لراشد علي بالرشيد الكتبي، و«مقصودة» لناصر عبدالله أحمد المسند.

 

ترسم الجائزة الكبرى «السيف الذهبي» والجائزة المالية البالغة 5 ملايين درهم يوم الأربعاء، المشهد الأخير في منافسات هجن الجماعة بـ«ختامي الوثبة 2026»، بإقامة 14 شوطاً للحول والزمول، 10 أشواط في الفترة الصباحية، وأربعة أشواط في الفترة المسائية للرموز تستهل بشوط الزمول المحليات وينال الفائز به شداد و1.5 مليون درهم، والثاني 500 ألف، الثالث 200 ألف، الرابع 100 ألف، الخامس 50 ألف درهم.
وفي ثاني الأشواط للحول المحليات، ينال صاحب المركز الأول الخنجر الذهبي بجانب 2.5 مليون درهم، والثاني مليون درهماً، الثالث 300 ألف، الرابع 100 ألف، الخامس 50 ألف درهم، ويليه الشوط الثالث للزمول المفتوح ويعانق الفائز به بندقية ومبلغ 2 مليون درهم، والثاني 800 ألف، الثالث 300 ألف، الرابع 100 ألف، الخامس 50 ألف درهم.
ويأتي مسك الختام مع شوط الحول المفتوح ويتوّج صاحب الناموس بالسيف الذهبي وجائزة مالية تبلغ 5 ملايين درهم، وينال وصيفه جائزة مالية قدرها 2.5 مليون درهم، والثالث 1.5 مليون درهم، الرابع مليون درهم، الخامس 500 ألف درهم.

مستشفى القاسمي يجري أول عملية بتقنية متطورة لعلاج تكلس الشرايين التاجية
"موانئ أبوظبي" تعلن انطلاق خدمات السفن السياحية والعبَارات عبر محطاتها في مصر
«CNN أبوظبي» تتعاون مع «الإعلام الإبداعي».. في دورتها السادسة
منتخب الطاولة يحرز فضية الزوجي المختلط في «الألعاب الخليجية»
معرض «إثراء للتوظيف» ينطلق غداً في العين
