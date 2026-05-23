«المقام» و«صدّاد» يطاردان الذهب في يوم الجينيز الإيرلندي

عصام السيد (أبوظبي)

تسعى المهرة «أبشري» إلى البناء على مشاركتها الأولى الواعدة جداً على العشب، عندما تخوض غداً ثاني سباق كلاسيكي لها هذا الشهر في الـ 1,000 جينيز الإيرلندي (فئة1) الذي يشهد صراع المهرات عمر ثلاث سنوات على مضمار كوراه.

وقدّمت ابنة «فرانكل»، من إنتاج جودلفين، أداءً مشرّفاً في 1,000 جينيز (فئة1) على مضمار نيوماركت، حيث خسرت بفارق إجمالي قدره 4 أطوال وحلّت خامسة خلف «ترو لوف»، رغم أنها كانت الأقل خبرة بين مهرات السباق.

ومن جهة أخرى يأمل المدرب إد ووكر أن يحقق نجم إسطبله «المقام» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، حيث يطارد فوزه الأول في سباقات الفئة الأولى، وذلك في سباق كأس تاترسالز الذهبي الإيرلندي.

ويستعد الجواد البالغ من العمر خمس سنوات لمواجهة «ميني هوك» على أرضها في نهاية هذا الأسبوع، حيث يأمل القائمون عليه في الحصول على فرصة حقيقية للمشاركة في السباقات الكبرى هذه المرة.

ويواجه «المقام» مع رفيق إسطبله «صدّاد»، بإشراف روجر فاريان، الفرس «ميني هوك» الفائزة بسباقي الأوكس الإنجليزي، وأيريش أوكس، وأضافت فوزاً آخر في سباق من الفئة الأولى في يورك، ولم تتأثر الفرس، ابنة «فرانكل»، بالهزيمة بفارق ضئيل أمام «داريز» في سباق جائزة قوس النصر، واستعدت لهذا الاختبار بفوز مريح في سباق من الفئة الثانية هنا في وقت سابق من هذا الشهر.

ومن جهة أخرى يُعدّ نجم جودلفين «أومبودسمان» المنحدر من نسل «نايت أوف ثندر» من بين ستة خيول مشاركة في سباق «ستار سبورتس بريجادير جيرارد ستيكس» الذي يُقام يوم الخميس المقبل في سانداون بارك.

ويستخدم حصان جون وثادي جوسدن هذا السباق كنقطة انطلاق لسباق برنس أوف ويلز للفئة الأولى بمهرجان رويال أسكوت، في مدينة بيركشاير بعد فوزه في سباق دبي تيرف في ميدان في مارس الماضي.