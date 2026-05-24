تتويج شباب الأهلي والشارقة بألقاب كأس الاتحاد للكاراتيه

علي معالي (الشارقة)

تُوِّج شباب الأهلي والشارقة بألقاب بطولة كأس الاتحاد للكاراتيه «الكاتا»، في منافسات الفرق والإناث والذكور، والتي جرت على صالة نادي الشارقة، بمشاركة 116 لاعباً ولاعبة يمثّلون 7 أندية، حيث فاز شباب الأهلي بكؤوس فئات الناشئات والآنسات والسيدات، إضافة إلى فئة الناشئين للذكور، ليحصد أربعة ألقاب من أصل ستة، وفي المقابل، واصل نادي الشارقة للألعاب الفردية تألقه بتتويجه بلقبَي فئتي الشباب والرجال، محافظاً على صدارته لهاتين الفئتين خلال الموسم الحالي.

وشهدت نهائيات الكاتا للرجال والسيدات تقديم عروض مميزة، تضمّنت أداء الكاتا مع «البونكاي»، وهي عملية تحليل للكاتا واستخراج تطبيقاتها القتالية، على غرار ما يُقدَّم في بطولات العالم للكاراتيه للفرق.

وحضر المنافسات والتتويج راشد عبد المجيد آل علي، النائب الأول لرئيس اتحاد الكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي.

فاز شباب الأهلي بالمركز الأول في فئة السيدات، وحلّت أكاديمية المعموري وصيفاً، وفي فئة الرجال فاز بالمركز الأول نادي الشارقة، ونادي دبي الرياضي بالوصافة، وأكاديمية المعموري ثالثاً، وفي فئة الشابات، شباب الأهلي في المركز الأول، وأكاديمية المعموري وصيفاً، وفي فئة الشباب شباب الأهلي في الصدارة، والشارقة وصيفاً، وفي فئة الناشئات شباب الأهلي في الصدارة، والشارقة وصيفاً.

من جانبه، عبّر راشد عبد المجيد آل علي عن سعادته بالمستويات التي شاهدها بالبطولة، قائلاً: «شهدت البطولة تنافساً قوياً بين مختلف الأندية والأكاديميات، وهو ما يعكس التطور الكبير الذي تشهده رياضة الكاراتيه في الدولة».

وأشار نائب رئيس الاتحاد إلى أن البطولة تُمثّل محطة مهمة ضمن أجندة الموسم الرياضي، وتسهم بشكل مباشر في رفع جاهزية اللاعبين للاستحقاقات المقبلة، مؤكداً أن الاتحاد مستمر في تنظيم البطولات والبرامج التطويرية التي تدعم مسيرة الكاراتيه الإماراتي وتعزز حضوره قارياً ودولياً.