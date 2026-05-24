بـ21 ميدالية.. «الشارقة لرياضة المرأة» يضع بصمته على «خليجية الدوحة»

الشارقة (وام)

تواصل مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ترجمة الدعم المتواصل الذي تحظى به عبر حضور لافت للاعباتها ضمن صفوف المنتخبات الوطنية المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الرابعة «الدوحة 2026» التي اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة، بعدما أسهمن في حصد 21 ميدالية ملونة لدولة الإمارات، بواقع 5 ذهبيات و8 فضيات و8 برونزيات في التايكواندو والرماية وكرة الطاولة والمبارزة وألعاب القوى والقوس والسهم.

وجاءت هذه الحصيلة بمشاركة 28 لاعبة من أندية المؤسسة ضمن بعثة المنتخبات الوطنية، في مؤشر يعكس دور مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وأنديتها في رفد المنتخبات الإماراتية بلاعبات مؤهلات للمنافسة.

ولم تقتصر قيمة المشاركة على عدد الميداليات إذ برزت مجموعة من النتائج ذات الدلالة الفنية، خاصة في ظل تحقيق أرقام وطنية وشخصية وتألق لاعبات صغيرات السن في منافسات السيدات، أبرزهن شهد راشد، وعلياء خالد المهيري، وفاطمة السويدي، وآمنة اللوغاني، اللواتي قدمن مؤشرات واضحة على تطور جيل جديد من اللاعبات القادرات على المنافسة في مستويات أعلى.

وخطفت شهد راشد الأنظار في ألعاب القوى بإحراز فضية القفز بالزانة، بعدما سجّلت رقماً جديداً للدولة بلغ 3.25 متر، إلى جانب أفضل رقم شخصي لها، في إنجاز يُعد من أبرز محطات المشاركة لما يحمله من قيمة فنية، كما أحرزت علياء خالد المهيري برونزية سباق 3000 متر موانع بزمن 12:08.73 دقيقة، محققةً رقماً شخصياً جديداً.

وفي الرماية قدّمت فاطمة السويدي مشاركة لافتة في منافسات البندقية الهوائية 10 أمتار، بإحرازها الميدالية الفضية، برصيد 247.1 نقطة، قبل أن تضيف برونزية ثنائي البندقية الهوائية 10 أمتار، أما في التايكواندو فأهدت آمنة اللوغاني الإمارات ذهبية وزن تحت 67 كغم، فيما أضافت مها ربيع، فضية وزن تحت 57 كغم، لتسجّل اللعبة حضوراً قوياً ضمن حصيلة لاعبات المؤسسة في الدورة.

وفي القوس والسهم، تألقت آمنة العوضي، بإحراز ذهبيتين الأولى في منافسات القوس المركّب سيدات، والثانية ضمن فريق المنتخب المتوّج بذهبية القوس المركب سيدات فرقي، بمشاركة زميلتها ميثاء النعيمي، كما أسهمت حصة العوضي، وفاطمة البلوشي، في فضية القوس المحدّب سيدات فرقي، فيما حققت حصة العوضي، برونزية القوس المحدّب فرقي مختلط إلى جانب عمر آل علي.

وفي الرماية أيضاً أحرزت غاية آل شهيل، فضية المسدس الهوائي 10 أمتار، وأسهمت إلى جانب مهرة السويدي، وانتصار الجنيبي، في برونزية المسدس الهوائي 10 أمتار فرقي، قبل أن تضيف ذهبية الثنائي المختلط في المسدس الهوائي 10 أمتار إلى جانب محمد الكعبي.

وسجّلت المبارزة حضوراً متنوعاً، حيث أسهمت زينب موسى، في ذهبية سلاح الفلوريه فرقي وأضافت برونزية في سلاح الفلوريه فردي، فيما أحرزت شيخة الزعابي، برونزية سلاح الإيبيه فردي، وشاركت إلى جانب فجر المرزوقي، ولمار النحلة، في فضية سلاح الإيبيه فرقي.

وفي كرة الطاولة أسهمت نورة المازمي، في تحقيق فضية الثنائي ضمن مشاركة أظهرت حضور لاعبات أندية الشارقة لرياضة المرأة في الألعاب المهارية السريعة، وفي ألعاب القوى أحرزت مهرة عبدالرحيم، فضية سباق 400 متر حواجز، ونالت اليازية طارق، برونزية القفز بالزانة، فيما شاركت فاطمة البلوشي، ومهرة عبدالرحيم، وشهد راشد، في تحقيق برونزية سباق التتابع 4×100 متر.

وعلى صعيد كرة السلة 3×3 خاض منتخب الإمارات مشاركة شابة في فئة السيدات ضمّت لاعبات من أندية المؤسسة بأعمار تراوحت بين 17 و19 عاماً، في تجربة منحت اللاعبات احتكاكاً مهماً أمام منتخبات صاحبة حضور قوي في المنافسة، وقد برزت خلال المشاركة شيخة حسن الكعبي، ونَدى الجلاف، كأبرز الخيارات الهجومية للمنتخب.

وأعربت حنان المحمود، نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، عن الفخر بما قدمته لاعبات المؤسسة في دورة الألعاب الخليجية الرابعة، وبإسهاماتهن في رفع علم دولة الإمارات ضمن صفوف المنتخبات الوطنية.

وأضافت أن مشاركة 28 لاعبة من أندية المؤسسة تعكس مساراً متكاملاً يبدأ من توسيع قاعدة الممارسة واكتشاف القدرات ويمر عبر برامج الإعداد والتطوير، وصولاً إلى تمثيل الوطن في المحافل الخليجية والدولية.