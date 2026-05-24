عدد اليوم
نيكس يضع قدمه في النهائي الشرقي بالفوز الثالث على كافاليرز

24 مايو 2026 12:13

كليفلاند (رويترز)
يحتاج فريق نيويورك نيكس إلى انتصار واحد ليظهر في نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين لأول مرة ​منذ عام 1999. وقد يحدث ذلك غداً الاثنين.
وسجل جالن برونسون 30 نقطة وأضاف ميكال بريدجز 22 نقطة، إذ لم يتأخر نيويورك أبداً ⁠خلال فوزه 121-108 على مضيفه كليفلاند كافاليرز في المباراة ​الثالثة من نهائي القسم الشرقي أمس السبت، ليتقدم 3-صفر ​في ‌السلسلة التي تُحسم على أساس ⁠الأفضل ​في سبع مباريات.
وحقق نيكس، المصنف الثالث، رقماً قياسياً في تاريخه بفوزه في عشر مباريات متتالية في الأدوار الإقصائية بمتوسط فارق بلغ 22.5 نقطة، ليصبح بذلك عاشر فريق ‌في تاريخ الدوري يحقق سلسلة انتصارات من رقمين ‌في موسم واحد خلال الأدوار الإقصائية.
وستقام المباراة الرابعة من السلسلة غداً في كليفلاند.
وسجل كارل-أنتوني تاونز13 نقطة ​واستحوذ على ثماني كرات مرتدة وأرسل سبع تمريرات حاسمة لزملائه في نيويورك، الذي حصل أيضاً على 21 نقطة من أو.جي أنونوبي.
وأحرز جوش هارت 12 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة، كما استخلص الكرة من ‌المنافس أربع مرات ليحقق رقماً ​شخصياً له في الأدوار الإقصائية.
وكانت تسعة من عشرة انتصارات متتالية لنيويورك نيكس بفارق عشر نقاط على الأقل بما في ذلك ثلاثة انتصارات ضد المصنف الرابع كافاليرز.
وسجل ​إيفان موبلي 24 ‌نقطة ⁠وأضاف دونوفان ‌ميتشل 23 نقطة وجيمس هاردن 19 ‌نقطة لصالح كافاليرز، الذي بدا عليه الإرهاق للمباراة الثانية على التوالي بعدما خاض ⁠مباراة كل يومين منذ 29 أبريل الماضي. كما فقد ​اللاعبون الثلاثة الكرة على الأقل خمس مرات.
واحتاج كليفلاند إلى المباريات السبع كاملة للفوز على تورونتو رابتورز في الدور الأول وديترويت بيستونز في قبل نهائي القسم الشرقي.
ولم يسبق لأي فريق في دوري كرة السلة ​الأميركي للمحترفين قلب تأخره 3-صفر في أي سلسلة ​من الأدوار الإقصائية. 

