«الثقة للمعاقين» بطلاً لدوري السلة على الكراسي المتحركة

الشارقة (وام)

توّج نادي الثقة للمعاقين بلقب دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة، الذي تنظمه اللجنة البارالمبية الوطنية لموسم 2025-2026، عقب ختام منافسات الجولة العاشرة والأخيرة اليوم على صالة نادي الثقة بالشارقة.

وشهدت الجولة الأخيرة إقامة مباراتين، فاز في الأولى نادي العين لأصحاب الهمم على نادي عجمان لذوي الإعاقة بنتيجة 43-31، فيما تغلب نادي خورفكان للمعاقين على الثقة للمعاقين بنتيجة 54-52 بعد التمديد لشوط إضافي، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 45-45.

ورغم خسارته في الجولة الأخيرة، حسم نادي الثقة اللقب بعدما أنهى البطولة في صدارة الترتيب برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن نادي دبي لأصحاب الهمم صاحب المركز الثاني برصيد 14 نقطة، فيما جاء خورفكان للمعاقين ثالثاً برصيد 13 نقطة، والعين لأصحاب الهمم رابعاً بـ10 نقاط، وعجمان لذوي الإعاقة خامساً برصيد 8 نقاط.

وعقب ختام المنافسات، قام محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، وذيبان المهيري الأمين العام للجنة، ومحمد عبيد الحصان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، والدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، وعبدالله صالح النقبي، رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين، بحضور أعضاء مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بالميداليات.

وأكد الهاملي، أن ختام دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة بهذه الصورة المميزة، يعكس حجم الجهود التي بذلتها اللجنة والأندية طوال الموسم، مشيراً إلى الحرص المستمر على تطوير المستوى الفني والتنظيمي بما يخدم سمعة الرياضة البارالمبية في الدولة.

وأوضح أن فرق العمل في اللجنة والأندية تواصل جهودها لتقديم موسم ناجح يليق بالرياضة الإماراتية، مشيداً بالدور الكبير الذي قام به نادي الثقة في تسخير جميع الإمكانات لإنجاح البطولة وإخراجها بصورة متميزة.

وأشار إلى أهمية استمرار عطاء اللاعبين، مؤكداً أن مساهماتهم تمثل دعماً حقيقياً لمسيرة رياضة أصحاب الهمم في الدولة وأشاد بالدعم الذي تحظى به اللجنة البارالمبية الوطنية، إلى جانب الشراكة الاستراتيجية مع شركة "طاقة" بصفتها الراعي الرسمي للبطولات المحلية والدولية.

وأضاف أن الجهود المبذولة تمثل حافزاً لمواصلة التطوير، معرباً عن تطلعه إلى ارتفاع مستوى المنافسات المحلية بما يسهم في إعداد منتخب الإمارات بصورة أفضل للاستحقاقات المقبلة.