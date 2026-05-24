إصابة مارتينيز تثير الشكوك في الأرجنتين قبل المونديال

24 مايو 2026 14:30

لندن (د ب أ)
خرج الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز بإصابات طفيفة، من نهائي الدوري الأوروبي، مساء الأربعاء، ضد فرايبورج الذي فاز فيه فريقه أستون فيلا 3/ صفر، وذلك بعدما تعرّض لكسر في إصبعه خلال الإحماء قبل المباراة.
ورغم الكسر، شارك الأرجنتيني في المباراة وحافظ على نظافة شباكه. وبعد رفع الكأس، شرح مارتينيز الموقف الصادم بروح الدعابة.
وقال لشبكة «إي إس بي إن»: «في كل مرة أمسك فيها الكرة، كان إصبعي ينحرف في الاتجاه المعاكس، لم يسبق لي أن كسرت إصبعاً من قبل. لكن هذه أمور لا بد من المرور بها».
ومع تبقي أقل من شهر على انطلاق كأس العالم 2026 في أميركا الشمالية، قد تُثير هذه الإصابة شكوكاً لدى جماهير الأرجنتين، وكذلك لدى منتخب «الألبيسيليستي» حول مشاركة مارتينيز.

