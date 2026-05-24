لأول مرة منذ 40 عاماً.. كأس العالم من دون ليفربول!

معتز الشامي (أبوظبي)

يخوض المنتخب الإنجليزي كأس العالم 2026 في وضع فريد من نوعه، ينهي بذلك تقليداً عريقاً، فللمرة الأولى منذ كأس العالم 1986 في المكسيك، لن يتم إدراج أي لاعب من ليفربول في القائمة النهائية لمنتخب الأسود الثلاثة، وذلك بقرار من المدرب توماس توخيل.

وكانت آخر مرة شارك فيها المنتخب الإنجليزي في كأس العالم دون أي لاعب من ليفربول قبل 40 عاماً بالضبط. في تلك النسخة من البطولة الدولية، التي أقيمت في المكسيك، فاجأ المدرب بوبي روبسون الجميع باستبعاد جميع لاعبي ليفربول، وهو أمر غير معتاد بالنسبة لناد ارتبط تاريخياً بالمنتخب الإنجليزي.

ومنذ ذلك الحين، تواجد لاعب واحد من ليفربول على الأقل مع المنتخب الإنجليزي في بطولات كأس العالم أو البطولات الأوروبية. وعلى مرّ العقود، برزت أسماء لامعة مثل ستيفن جيرارد، وجيمي كاراجر، وإميل هيسكي، ومايكل أوين، وترينت ألكسندر-أرنولد، وجوردان هندرسون، ضمن أجيال مختلفة من لاعبي المنتخب الإنجليزي، وحملوا ثقل النادي داخل منتخب الأسود الثلاثة.

ويعكس غياب لاعبي الريدز عن التشكيلة الحالية التحول الذي يمر به ليفربول. ففي السنوات الأخيرة، فقد العديد من نجوم الفريق الإنجليز بريقهم، أو انتقلوا إلى أندية أخرى، أو جلسوا على مقاعد البدلاء بعد رحيل يورجن كلوب وبداية حقبة جديدة للنادي.

وعلاوة على ذلك، اشتدت المنافسة الداخلية في إنجلترا بشكل ملحوظ. واكتسب اللاعبون الذين تدرجوا في صفوف أندية مثل مانشستر سيتي وأرسنال وتشيلسي مكانة في نظر توخيل، الذي اختار تشكيلة تضم لاعبين أصغر سناً وأسلوب لعب مختلف.

وإلى جانب الشق الرياضي، يحمل هذا الأمر دلالة رمزية بالغة الأهمية. فعلى مدى عقود، كان ليفربول أحد أبرز مصادر المواهب الكروية في إنجلترا، وتمتع بحضور شبه متواصل في البطولات الدولية الكبرى. والآن، يمثّل غياب ممثلي أنفيلد عن كأس العالم 2026 القادم كسرا لتقليد راسخ في تاريخ كرة القدم الإنجليزية.

وضمت قائمة منتخب إنجلترا لكأس العالم 2026 بحسب الأندية اللاعبين التاليين:

مانشستر سيتي: جيمس ترافورد، جون ستونز، مارك جيهي، نيكو أورايلي

أرسنال: ديكلان رايس، إيبيريتشي إيزي، بوكايو ساكا، نوني مادويكي

أستون فيلا: إزري كونسا، مورجان روجرز، أولي واتكينز

نيوكاسل: دان بيرن، تينو ليفرامينتو، أنتوني جوردون

مانشستر يونايتد: كوبي ماينو

تشيلسي: ريس جيمس

توتنهام: جيد سبنس

إيفرتون: جوردان بيكفورد

كريستال بالاس: دين هندرسون

نوتنجهام فورست: إليوت أندرسون

برينتفورد: جوردان هندرسون

ريال مدريد: جود بيلينجهام

برشلونة: ماركوس راشفورد

بايرن ميونيخ: هاري كين

باير ليفركوزن: جاريل كوانسا

الأهلي السعودي: إيفان توني