الدوري الإنجليزي يتوج أرسنال ويودع جوارديولا وصلاح

لندن(أ ف ب)

خاض المدرب الاسباني مانشستر سيتي بيب جوارديولا مباراته الأخيرة على ملعب الاتحاد، بعد عقد من النجاحات شبه المتواصلة، مع استقبال أستون فيلا المتوج حديثاً بلقب الدوري الأوروبي.

وأكد الكتالوني الجمعة التقارير التي أفادت برحيله عن النادي بعد عشرة أعوام، حصد خلالها ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا ضمن مجموعة كبيرة من الألقاب.

ورفعت الجماهير لافتة ضخمة تعلو رؤوسها تحمل صورة عملاقة لجوارديولا وعبارتي "مغيّر قواعد اللعبة" و"صانع التاريخ".

كما رُفعت لافتات أصغر على الجانبين لتكريم رحيل المدافع جون ستونز ولاعب الوسط الدولي البرتغالي برناردو سيلفا اللذين أمضيا سنوات طويلة مع النادي.

ومنح الغاني أنطوان سيمينيو التقدم لأصحاب الأرض (23)، لكن أولي واتكينز الذي اختير هذا الأسبوع ضمن تشكيلة إنجلترا لكأس العالم، سجل هدفين (47 و61) فضمن فريقه المركز الرابع في الترتيب.

وفي أماكن أخرى من يوم حافل بالوداعات، استمتع المصري محمد صلاح والاسكتلندي آندي روبرتسون بأجواء احتفالية في أنفيلد وهما يودعان ليفربول.

وقبل أسبوع فقط، كان صلاح (33 عاماً) أحرج المدرب الهولندي لليفربول آرني سلوت، عندما دعا إلى العودة إلى "كرة القدم الثقيلة" التي كان يعتمدها المدرب السابق يورجن كلوب.

لكن سلوت أشرك "الملك المصري"، ثالث الهدافين التاريخيين لليفربول، أساسياً إلى جانب المدافع روبرتسون.

ورفعت الجماهير لافتات تحتفي باللاعبين، كتب على إحداها "شكراً للأسطورتين"، وعلى أخرى: "انتقلنا من العظمة إلى المجد. صلاح هو ملكنا".

وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، فأنهى ليفربول الموسم خامساً في الترتيب، في تراجع واضح بعد تتويجه بلقب الدوري الممتاز الموسم الماضي.

وكان ليفربول البادئ بالتسجيل عبر كورتيس جونز اثر تمريرة من صلاح (58)، ورد برنتفورد بعد ست دقائق بواسطة الالماني كيفين شاده (64).

وسادت أجواء احتفالية في ملعب سيلهيرست بارك، حيث أجرى أرسنال، بطل الدوري، تسعة تغييرات قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

وشكّل لاعبو كريستال بالاس ممراً شرفياِ لرجال المدرب الإسباني ميكل أرتيتا قبل انطلاق المباراة احتفالاِ بتتويجهم بلقب الدوري.

وفاز "المدفعجية" على كريستال بالاس الذي سيخوض الأربعاء المقبل نهائي مسابقة كونفرنس ليغ امام رايو فايكانو الاسباني، بهدفين للبرازيلي جابريال جيزوس (42) ونوني مادويكي (48) مقابل هدف للفرنسي جان-فيليب ماتيتا (89)، بعدما حسموا لقبهم الأول في الدوري منذ عام 2004 الثلاثاء إثر تعادل سيتي مع بورنموث 1-1.