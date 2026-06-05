جولة مينا للجولف تتوسّع عالمياً بإطلاق التصفيات التأهيلية الأمريكية



دبي (الاتحاد)

أعلنت جولة مينا للجولف عن إطلاق أول تصفيات تأهيلية أمريكية في تاريخها، تقام بالفترة من 13 إلى 15 أكتوبر المقبل في ملعب «سلامر آند سكواير» الشهير في قرية الجولف العالمية في فلوريدا، وذلك في خطوة بارزة للمبادرة الإماراتية الرائدة في التوسع العالمي للجولة، وإشارة واضحة على نية الجولة العودة بقوة أكبر من أي وقت مضى في الموسم المقبل 2026/2027.

تُمثل هذه الخطوة أهم تطور دولي في تاريخ جولة مينا للجولف، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً رئيسياً لها، وتُعد الجولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المعترف بها من قبل التصنيف العالمي للجولف. وعلى الرغم من التحديات الإقليمية التي أدّت إلى تقليص موسم 2025/2026، استغلت الجولة هذه الفترة لتسريع خططها التوسعية، حيث مهّدت التصفيات التأهيلية الأمريكية «مدرسة التصفيات» الطريق لإقامة عدد محتمل من البطولات في الولايات المتحدة في المواسم المقبلة، مما يضع المنطقة، واللاعبين الأعضاء فيها، بقوة على الساحة العالمية.

وتأتي هذه الخطوة بقيادة مجلس الإدارة الذي يضم كيث ووترز، رئيس ومفوض الجولة، واللواء عبدالله الهاشمي، رئيس اتحاد الجولف ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي للجولف، ودونا بينتون، المستثمرة الرئيسية.

وقال كيث ووترز، رئيس ومفوض جولة مينا: «لقد اختبرت الأشهر القليلة الماضية جميع المشاركين في هذه الجولة، لكنها أكدت أيضاً قدرات جولة مينا للجولف التي تعود بشكل أكبر وأكثر جرأة وطموحاً من أي وقت مضى في تاريخنا. إن إقامة التصفيات التأهيلية الأمريكية في موقع بمكانة قرية الجولف العالمية خير دليل على تميّز هذه الجولة. فهي تضع منطقتنا على الساحة العالمية، وتفتح أبوابها أمام مجموعة جديدة كلياً من المواهب، وتُمهد الطريق لجولة أمريكية لاحقة من فعاليات جولة مينا للجولف، إنها حقاً لحظة مثيرة لرياضة الجولف في منطقتنا».

وقال بريندون ويليامز، الشريك المؤسس لشركة «جي إس إم» الأمريكية للترويج: «نحن متحمسون للغاية لهذه التصفيات التأهيلية، ونؤمن إيماناً راسخاً بأنها ستحقق نجاحاً باهراً. والاستجابة التي نتلقاها بالفعل من اللاعبين خير دليل على ذلك. والخطوة الطبيعية التالية هي استضافة عدد من بطولات الجولة في الولايات المتحدة، وهذه هي المنصة التي تتيح لنا تحقيق ذلك. قرية الجولف العالمية هي المكان الأمثل لها - مكان ذو تاريخ عريق، وملعب سيُعجب به اللاعبون، وإعدادات تُجسّد جوهر جولة مينا للجولف».

وتقام التصفيات التأهيلية على ملعب سلامر آند سكوير، الذي صممه بوبي ويد بمساهمة من أساطير الجولف سام سنيد وجين سارازين، ويمتد إلى 6939 ياردة ويصنّف من بين أفضل الملاعب في الولايات المتحدة، حيث تم اختياره كواحد من أفضل 20 ملعباً يمكنك اللعب فيها في فلوريدا من قبل «سوينج كلوب هاوس» في عام 2024، وتم عرضه في تصنيفات Golf Pass ضمن أفضل خيارات اللاعبين لعام 2023، حيث احتل المرتبة الثانية في الولايات المتحدة من حيث ظروف الملعب، والمرتبة 24 من حيث التصميم، والمرتبة 18 في فلوريدا بشكل عام.

سيحصل أفضل 10 لاعبين من التصفيات التأهيلية الأمريكية على تصنيف الفئة الرابعة، ما يضمن لهم المشاركة في جميع بطولات جولة مينا للجولف في الموسم المقبل 2026/2027. أما اللاعبون الذين يحتلون المراكز من 11 إلى 20، فسيحصلون على تصنيف الفئة 11، ما يتيح لهم المشاركة في بطولات متعددة خلال الموسم، وذلك رهناً بانضمام لاعبين من الفئات الأعلى. وسيتم إدراج جميع اللاعبين المتعادلين حتى المركز 20 ضمن الفئة 11، ما يعني أن العدد النهائي للبطاقات الممنوحة قد يرتفع، وسيتم الفصل بين اللاعبين المتعادلين حتى المركز العاشر بناءً على نتائج الجولة النهائية للتصفيات.

وسينضم الخريجون الناجحون من هذه التصفيات إلى جدول منافسات موسم 2026/2027 الذي يتضمن 12 بطولة مضمونة، بجوائز مالية تتراوح بين 100 ألف و2 مليون دولار لكل بطولة. وسيحصل أفضل 60 لاعباً (بالإضافة إلى المتساويين في هذه المراكز) على جوائز مالية في كل بطولة.

