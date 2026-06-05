الجمعة 5 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

راشد بن حمدان يصدر قراراً بإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لنادي النصر

النصر
5 يونيو 2026 14:40

دبي (الاتحاد)
أصدر الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر الرياضي، قراراً بإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لمجلس الشرف بالنادي، برئاسة معالي مطر محمد الطاير، ويأتي إعادة التشكيل في إطار دعم مسيرة النادي وتعزيز منظومته الإدارية، من خلال رفدها بكفاءات قيادية تسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.
وشمل القرار انضمام أعضاء جدد، هم: أحمد عبدالكريم جلفار، وسليمان أحمد سليمان، وحمد علي سيف لوتاه.
وأعرب نادي النصر عن تقديره للأعضاء السابقين في اللجنة، وهم: أحمد هاشم خوري، وخالد أحمد بن الشيخ مجرن، ومنذر أكرم جمعة.
ويضم التشكيل الجديد للجنة التنفيذية لمجلس الشرف: معالي مطر محمد الطاير رئيساً، ومعالي المهندس مروان أحمد بن غليطة نائباً للرئيس، وعضوية كل من: أحمد عبدالكريم جلفار، وعبدالله جاسم بن كلبان، وسليمان أحمد سليمان، وعبدالله سالم بن طوق، وقاضي سعيد المروشد، وعبدالله سيف الحثبور، وموزة سعيد المري، وناصر أمان آل رحمة، ومنى درويش بوسمرة، وحمد علي سيف لوتاه، إلى جانب منصور رحمة الفلاسي عضواً ومقرراً للجنة.

أخبار ذات صلة
راشد بن حمدان يستقبل أبطال «العميد» بعد موسم تاريخي بـ 25 بطولة
تكريم 71 فائزاً في جوائز «مؤسسة حمدان بن راشد»
نادي النصر
راشد بن حمدان
راشد بن حمدان بن راشد
مطر الطاير
آخر الأخبار
إنجاز نوعي.. "أبوظبي للصحة العامة" يحصل على شهادة بلاتينية عالمية
علوم الدار
إنجاز نوعي.. "أبوظبي للصحة العامة" يحصل على شهادة بلاتينية عالمية
اليوم 17:13
أبوظبي
علوم الدار
الطقس مغبر أحيانا ورطب ليلا غدا
اليوم 17:04
قمة «إيليفيت ورلد»: مرونة القطاع السياحي في الإمارات ترسخ قدرته على مواصلة الانتعاش
اقتصاد
قمة «إيليفيت ورلد»: مرونة القطاع السياحي في الإمارات ترسخ قدرته على مواصلة الانتعاش
اليوم 17:00
وصول مساعدات طبية لمكافحة إيبولا في الكونغو الديمقراطية
الأخبار العالمية
"الصحة العالمية" تعلن خطة لمكافحة إيبولا
اليوم 16:56
456.54 مليار درهم قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها خلال 4 أشهر
اقتصاد
9.38 تريليون درهم تحويلات مالية عبر بنوك الإمارات خلال 4 أشهر
اليوم 16:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©