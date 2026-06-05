5 منتخبات فقط مرشحة للفوز بكأس العالم 2026



معتز الشامي (أبوظبي)

قبل انطلاق كأس العالم 2026 بمشاركة قياسية تبلغ 48 منتخباً، تبدو المنافسة مفتوحة نظرياً أمام الجميع، لكن قراءة تاريخ البطولة الممتد على مدار 96 عاماً تكشف أن دائرة المرشحين الحقيقيين أضيق بكثير مما يعتقده كثيرون.

فمنذ انطلاق النسخة الأولى عام 1930، لم يتوّج بلقب كأس العالم سوى ثمانية منتخبات فقط، ما يجعل التاريخ عاملاً مهماً عند محاولة توقع هوية البطل المقبل.

وبالعودة إلى أبرز القواسم المشتركة بين الأبطال السابقين، يمكن استبعاد عدد كبير من المنتخبات المرشحة مبكراً، أول هذه المعايير أن كأس العالم لم يخرج في أي نسخة من قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية، إذ لم يسبق لأي منتخب من خارج القارتين أن توّج باللقب أو حتى فرض نفسه بشكل دائم في الأدوار النهائية.

وهذا العامل يستبعد تلقائياً منتخبات مثل الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والمغرب، رغم التطور الكبير الذي شهدته بعض هذه المنتخبات خلال السنوات الأخيرة.

أما المعيار الثاني فيرتبط بتصنيف «إيلو» العالمي، الذي يعتبره كثيرون أكثر دقة من تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتظهر الأرقام أن أي منتخب دخل المونديال خارج أفضل 17 مركزاً في التصنيف لم يتمكن من الفوز بالبطولة عبر التاريخ، وهو ما أطاح بفرص منتخبات مثل باراجواي والنمسا واسكتلندا والتشيك والسويد والبوسنة.

وتتواصل عملية التصفية التاريخية عبر معيار ثالث يتعلق بالكرة الأوروبية تحديداً، حيث لم يسبق لأي منتخب أوروبي أحرز كأس العالم دون أن يمتلك في تاريخه أكثر من لاعب فائز بجائزة الكرة الذهبية، وهذا الشرط أبعد منتخبات قوية مثل بلجيكا وكرواتيا والنرويج وسويسرا وتركيا.

أما المعيار الأكثر إثارة فيتعلق بالمدربين، إذ لم يسبق لأي منتخب توّج بكأس العالم أن كان يقوده مدرب أجنبي. ونتيجة لذلك تراجعت حظوظ منتخبات بارزة مثل البرازيل بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وإنجلترا مع الألماني توماس توخيل، والبرتغال مع الإسباني روبرتو مارتينيز، إضافة إلى أوروجواي وكولومبيا والإكوادور.

وبعد تطبيق جميع هذه المعايير التاريخية، لم يتبق سوى خمسة منتخبات فقط في دائرة الترشيحات النهائية، هي الأرجنتين حاملة اللقب، وفرنسا وصيفة مونديال 2022، وإسبانيا بطلة العالم 2010، وألمانيا صاحبة الأربعة ألقاب، إضافة إلى هولندا التي لم تتوج بالبطولة من قبل، لكنها بلغت النهائي ثلاث مرات وتملك جيلاً قادراً على المنافسة.

ورغم أن كرة القدم لا تعترف دائماً بالأرقام والتاريخ، فإن المعطيات السابقة تشير إلى أن بطل كأس العالم 2026 قد يخرج بنسبة كبيرة من بين هذه المنتخبات الخمسة، فيما يبقى السؤال الأهم.. هل يواصل التاريخ فرض كلمته، أم تشهد النسخة المقبلة ولادة بطل جديد يكتب فصلا مختلفا في سجل المونديال؟