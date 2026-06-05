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الرياضة

الشارقة يواجه الخليج السعودي في انطلاقة مشواره بـ«آسيوية اليد»

الشارقة يواجه الخليج السعودي في انطلاقة مشواره بـ«آسيوية اليد»
5 يونيو 2026 17:40

علي معالي (أبوظبي)
يفتتح نادي الشارقة حامل اللقب غداً مشواره في البطولة الآسيوية لكرة اليد بالكويت، بمواجهة فريق الخليج السعودي الساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات ضمن منافسات الدور التمهيدي.
وطبقاً لجدول المباريات الجديد المعلن من الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، يلتقي الشارقة يوم الأحد المقبل مع برقان الكويتي في الجولة الثانية، ثم النجمة البحريني يوم الأربعاء ومن ثم الدحيل القطري يوم الخميس المقبل، والعربي القطري يوم الجمعة 12 يونيو، ثم الكويت الكويتي يوم الأحد 14 يونيو.
كانت بعثة الفريق قد وصلت إلى الكويت استعداداً للمشاركة في البطولة التي يتأهل بطلها إلى نهائيات بطولة العالم للأندية «سوبر جلوب» في مصر.
وتقام منافسات البطولة خلال الفترة من 6 إلى 15 يونيو الجاري.
كان الاتحاد الآسيوي قد أعلن عن إجراء تعديلات على منافسات البطولة بالمشاركة بــ7 فرق بعد انسحاب فريق «اسي اتش ايه الصيني».
ودعمت إدارة الفريق صفوفه بـ 4 محترفين، وهم ثنائي الزمالك المصري هشام محمد وجمال صلاح، إضافة إلى الثنائي التونسي معاذ العياري ومصباح الصانعي.

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