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الرياضة

لامين يامال أفضل لاعب في الدوري الإسباني

لامين يامال أفضل لاعب في الدوري الإسباني
5 يونيو 2026 21:43


مدريد (أ ف ب)
تُوِّج نجم برشلونة لامين يامال، اليوم الجمعة، بجائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الأولى في مسيرته، بعد أن قاد الفريق الكاتالوني نحو التتويج بلقب الدوري للمرة الثانية تواليا.
وتم اختيار الجناح البالغ من العمر 18 عاماً «كأفضل لاعب في الموسم» من قبل رابطة الليجا والراعي الرسمي إي آي سبورتس، ليخلف زميله في الفريق، البرازيلي رافينيا الذي نال الجائزة في النسخة السابقة.
ورغم معاناته في النصف الأول من الموسم من آلام مستمرة، فقد لعب يامال دورا محوريا في قيادة الهجوم الكاتالوني، معوضا غيابات زميله البرازيلي المتكررة وتراجع مستوى المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، عبر لحظات حاسمة وأداء لافت.
وسجل يامال 16 هدفا وقدم 12 تمريرة حاسمة في 28 مباراة في الدوري الإسباني، ليكون الأفضل في فريقه على صعيدي التسجيل والصناعة، مساهما بشكل مباشر في حسم اللقب.
وكان الجناح الشاب، الذي حل ثانيا في سباق الكرة الذهبية العام الماضي، قد عانى في الفترة الاخيرة من إصابة عضلية في الفخذ الأيسر في نهاية الموسم، في حين يُتوقع أن يكون أحد أبرز نجوم كأس العالم المقبلة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 يونيو و19 يوليو.

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