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الرياضة

زفيريف يواجه كوبولي في نهائي رولان جاروس

زفيريف يواجه كوبولي في نهائي رولان جاروس
5 يونيو 2026 21:45


باريس (د ب أ)
وصل الألماني ألكسندر زفيريف إلى نهائي منافسات فردي الرجال ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس رولان جاروس للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على التشيكي ياكوب مينشك في الدور قبل النهائي، اليوم الجمعة.
وسبق لزفيريف 29 عاما المصنف الثالث عالميا، أن وصل إلى نهائي البطولة في نسخة عام 2024، لكنه خسر أمام الإسباني كارلوس ألكاراز في المباراة النهائية.
ويتمنى زفيريف أن يحقق أول لقب في البطولات الأربع الكبرى جراند سلام في مسيرته، وذلك بعد أن وصل إلى ثلاث نهائيات في بطولات أمريكا وفرنسا وأستراليا من قبل، دون أن يحالفه التوفيق في الفوز.
وكان زفيريف قد اقترب من اللقب الأول في بطولات (جراند سلام) في عام 2020، قبل أن يخسر أمام النمساوي دومينيك ثيم في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة، كما خسر في نهائي العام الماضي ببطولة أستراليا أمام الإيطالي يانيك سينر.
وكان كوبولي قد تأهل للنهائي بعد أن انسحب مواطنه ماتيو أرنالدي من المباراة بسبب تعرضه للإصابة بفيروس قبل إقامة المباراة.

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