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الرياضة

فريق الإمارات للدراجات للسيدات يتصدر سباق جيرو ايطاليا

فريق الإمارات للدراجات للسيدات يتصدر سباق جيرو ايطاليا
5 يونيو 2026 23:56

 

روما (وام)
عززت الإيطالية إليسا لونجو بورجيني، لاعبة فريق الإمارات للدراجات الهوائية للسيدات، موقعها في الترتيب العام لسباق جيرو إيطاليا للسيدات، بعدما نجحت في تقليص الفارق مع منافساتها المباشرات خلال المرحلة السابعة، لتدخل المراحل الحاسمة من السباق بمعنويات مرتفعة.
وتمكنت لونجو بورجيني من كسب 5 ثوانٍ على عدد من أبرز منافساتها في الترتيب العام، في نتيجة تعكس التحسن المتواصل في مستواها مع اقتراب السباق من مراحله الحاسمة.
ورغم احتفاظ الهولندية آنا فان دير بريجن بصدارة الترتيب العام والقميص الوردي، وتواجد مواطنتها ديمي فوليرينج في المركز الثاني بفارق دقيقة واحدة، تقدمت لونجو بورجيني إلى المركز السادس في التصنيف العام بفارق دقيقتين و7 ثوانٍ عن الصدارة قبل مرحلتين من ختام السباق.
وامتدت المرحلة السابعة لمسافة 159 كيلومتراً بين سوربولو ميتساني وساليتشي تيرمي، وشهدت العديد من الهجمات والحوادث، قبل أن تتشكل مجموعة متقدمة في الجزء الأخير من السباق ضمت لونجو بورجيني وزميلتها سيلفيا بيرسيكو.

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