«وعد هالاند» والصفقة التاريخية «حديث المدينة» في انتخابات الريال

معتز الشامي (أبوظبي)

تحولت انتخابات رئاسة ريال مدريد إلى حديث الشارع الرياضي في إسبانيا، بعدما دخل الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز ومنافسه الشاب إنريكي ريكيلمي في سباق من الوعود المثيرة والصفقات الضخمة قبل أيام قليلة من تصويت أعضاء النادي لاختيار الرئيس الجديد.

وخلال ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية الإسبانية، أطلق بيريز مفاجأة مدوية عندما أعلن عزمه التقدم بعرض لا يقل عن 150 مليون يورو للتعاقد مع نجم كبير فور حسم الانتخابات وعودته رسمياً إلى إدارة النادي.

وأكد رئيس ريال مدريد أن الصفقة المنتظرة ستكون الأكبر في تاريخ النادي الملكي، متجاوزة الرقم القياسي الحالي المسجل باسم الإنجليزي جود بيلينجهام، لكنه رفض الكشف عن هوية اللاعب المستهدف، مكتفيا بالإشارة إلى أنه لا يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم محاولات مقدم البرنامج انتزاع أي معلومة إضافية، تمسك بيريز بالغموض، مؤكداً أن الجماهير ستتعرف على الحقيقة خلال الأيام المقبلة، واصفاً اللاعب المرتقب بأنه «جالاكتيكو حقيقي» يليق بتاريخ النادي وسجله الحافل بضم أكبر نجوم كرة القدم العالمية.

وجاءت تصريحات بيريز رداً مباشراً على منافسه ريكيلمي، الذي كان قد ظهر في برنامج تلفزيوني آخر قبلها بيوم واحد، وأطلق وعوداً أكثر جرأة، مؤكداً أنه سيجلب الثنائي إيرلينج هالاند ورودري إلى ملعب سانتياجو برنابيو إذا فاز برئاسة النادي.

لكن بيريز رفض التعامل بجدية مع هذه التصريحات، مشيراً إلى أن والد هالاند ووكيله وناديه الحالي نفوا جميعا وجود أي بند يسمح برحيله، معتبراً أن الحديث عن انتقال المهاجم النرويجي إلى مدريد لا يتجاوز كونه دعاية انتخابية.

وفي خضم الصراع الانتخابي، عاد اسم البرتغالي جوزيه مورينيو إلى الواجهة مجدداً، بعدما كشف بيريز عن ثقته الكبيرة في المدرب الذي سبق له قيادة ريال مدريد بين عامي 2010 و2013، مؤكداً أن شخصيته التنافسية لعبت دوراً مهماً في بناء عقلية الانتصارات التي قادت النادي لاحقاً إلى حصد العديد من الألقاب الأوروبية.

كما تزامنت الحملة الانتخابية مع تقارير تتحدث عن تحركات ريال مدريد لتعزيز صفوفه دفاعياً، حيث ارتبط النادي بالتفاوض مع مدافع ليفربول إبراهيما كوناتي وظهير إنتر ميلان دينزل دومفريس استعداداً للموسم المقبل.

ومع اقتراب موعد التصويت، تبدو انتخابات ريال مدريد أقرب إلى معركة سياسية كبرى منها إلى انتخابات رياضية تقليدية، فبين وعود هالاند، والصفقة الغامضة التي تتجاوز قيمتها 150 مليون يورو، والحديث عن مورينيو ومستقبل الفريق، يترقب أعضاء النادي والجماهير حول العالم الساعات الأخيرة قبل معرفة هوية الرجل الذي سيقود العملاق الإسباني في المرحلة المقبلة.