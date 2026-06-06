استبعاد لينارت كارل من منتخب ألمانيا

شيكاجو (رويترز)

أعلن يوليان ناجلزمان مدرب منتخب ألمانيا أن لاعب خط الوسط الهجومي لينارت ​كارل سيغيب عن كأس العالم لكرة القدم، بعدما تعرض لتمزق عضلي خلال تدريبات سبقت المباراة الودية ⁠الدولية المقررة أمام المنتخب الأمريكي اليوم السبت، وأصيب اللاعب ​البالغ من العمر 18 عاماً ​بتمزق ‌في عضلات الفخذ الأيسر خلال ⁠تدريب الجمعة في شيكاجو.

ونقل كارل لاحقا إلى المستشفى، ليحل محله أسان ويدراوجو، وقال ناجلزمان "أشعر بأسف شديد من أجل ليني. بفضل حيويته ‌وإبداعه وسرعته وشخصيته، كان منسجما تماماً مع ‌الفريق"، وأضاف : " بكل تأكيد غياب كارل عن كأس العالم يعد صدمة كبيرة له ولنا جميعا، ولا يخفف من ذلك إلا كونه شاباً، ولا يزال ‌أمامه العديد من البطولات".

وكان مستوى لينارت كارل قد شهد تطوراً لافتا هذا الموسم، حيث ساهم في تتويج بايرن ميونيخ بالثنائية المحلية ​وبلوغ قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووصل المنتخب الألماني ‌إلى ⁠الولايات ‌المتحدة يوم الثلاثاء الماضي لخوض ‌كأس العالم. وتسعى ألمانيا، المتوجة باللقب أربع مرات، إلى استعادة ⁠أمجادها بعد خروجها المبكر من دور المجموعات في ​نسختي 2018 و2022. وأوقعت القرعة المنتخب الألماني، الذي لم يحقق اللقب منذ تتويجه في البرازيل عام 2014، ضمن المجموعة الخامسة حيث يستهل مشواره بمواجهة كوراساو يوم ​14 يونيو، قبل أن يلاقي ساحل ​العاج والإكوادور تباعاً.