«السامبا والتانجو والفراعنة» ضمن القائمة .. «عواجيز المونديال» رغبة مسك الختام!

معتز الشامي (أبوظبي)

سيكون كأس العالم 2026 حافلا بالقصص واللحظات الاستثنائية، وبينما تبدأ مسيرات جديدة، تقترب أخرى من نهايتها. فالعديد من اللاعبين الذين سنشاهدهم في البطولة سيخوضون آخر محاولة لهم لتحقيق المجد الكروي، وبين من يبدأون المشوار من يضعون نقطة النهاية تدور أحداث مونيال هذا العام. ليكون السؤال الأهم من سيفور هل حماس الصغار أم خبرة الكبار؟.

وبين الخبرة والحماس تتنوع منتخبات مونيال 2026 فهناك منتخبات معدل أعمارها صغير للغاية وأخرى معدلها كبير وربما يوصف بالمنتخب العجوز، لتتشكل قائمة من عواجيز الموتيدال وتقود رغبة الكبار في تحطيم طموح وحماس الصغار. ويتصدر منتخب بنما قائمة أكبر المنتخبات سناً في هذه النسخة من كأس العالم، بمتوسط أعمار يبلغ 30.4 عاماً، حيث سيودع المنتخب البنمي عددا من أبرز نجومه التاريخيين خلال هذه النسخة من كأس العالم. وسيلعب ضمن المجموعة الثانية عشرة إلى جانب إنجلترا وكرواتيا وغانا.

وفي المركز الثاني في قائمة أكبر عشرة منتخبات سناً يأتي منتخب إيران، بمتوسط أعمار 30.3 عاماً، ويحتل منتخب كولومبيا المركز الثالث بمتوسط أعمار يبلغ 30.1 عاماً، ويدخل وصيف بطل كوبا أمريكا البطولة ضمن مجموعة تضم البرتغال وأوزبكستان والكونغو، آملاً في ترك بصمة قوية في كأس عالم طالما استعصى عليه تحقيق إنجاز كبير فيه. ويصل المنتخب الكولومبي وهو يعيش فترة جيدة من الناحية الفنية.

ويحل منتخب الرأس الأخضر في المركز الرابع بمتوسط أعمار يبلغ 29.7 عاماً، وسيشارك منتخب الرأس الأخضر في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، مع مجموعة من اللاعبين الذين بلغوا مرحلة النضج الكروي المثالية ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب إسبانيا وأوروجواي والسعودية.

ويأتي منتخب قطر خامسأ بمتوسط أعمار يبلغ 29.5 عاماً، فيما يحل سادساً منتخب البرازيل بمتوسط أعمار يبلغ 29.2 عاماً، متساوياً مع منتخب أسكتلندا، ويأمل فريق المدرب كارلو أنشيلوتي في التتويج باللقب العالمي السادس، رغم أنه لا يصنف بين أبرز المرشحين للفوز بالبطولة.

ويحتل منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، المركز الثامن بمتوسط أعمار يبلغ 29.1 عاماً، ومنح هذا الجيل الذي يتمتع بلاعبين في السن المثالية للمنافسة، منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية فرصة العودة إلى كأس العالم بعد تفوقه على جامايكا في الملحق المؤهل.

ويأتي منتخب مصر، في المركز التاسع، بمتوسط أعمار يبلغ أيضا 29.1 عاماً، متساوياً مع الأرجنتين في متوسط الأعمار، لكنها تطمح إلى تحقيق نتائج أفضل من مشاركاتها السابقة. ويعقد المنتخب المصري آماله بشكل كبير على الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش.

وتكمل الأرجنتين، أبطال العالم النسخة الماضية قائمة العشرة الأوائل، بمتوسط أعمار يعد مثالياً، حيث يجمع الفريق بين الخبرة والنضج من جهة، والحيوية والقدرة البدنية من جهة أخرى، في سعيه للفوز بالنجمة الرابعة في تاريخه.