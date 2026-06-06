لعنة «تصنيف الفيفا» تثير قلق الأرجنتين قبل المونديال

معتز الشامي (أبوظبي)

مع اقتراب انطلاقة كأس العالم 2026، تتابع الجماهير باهتمام كل ما يتعلق بمنتخباتها الوطنية. فهناك أخبار قد تكون مُقلقة، مثل الإصابات المفاجئة التي قد تضرب النجوم في أسوأ توقيت ممكن، وأخرى تبعث على التفاؤل، مثل الصفقات الجديدة التي قد تمنح اللاعبين دافعاً إضافياً لتقديم أفضل ما لديهم في البطولة العالمية.

وبالتوازي مع الأخبار، تُبرز الإحصاءات والأرقام، تلك البيانات الباردة والحاسمة التي تُشكّل الأدوات الوحيدة المتاحة لمحاولة التنبؤ بما قد يحدث في المباريات، رغم أن كرة القدم تظل رياضة لا تعترف غالباً بالمنطق، لكنها تترك التوقعات على مقاعد البدلاء.

ومع ذلك، يظل المشجع متعطشاً لأي معلومة تخصّ منتخبه، فيتابع هذه الأرقام باهتمام، فيفرح عندما تصبّ في مصلحته، ويحزن عندما تشير إلى ضعف فرص فريقه، مقارنة بالمنافسين.

وشهد المنتخب الأرجنتيني تطوراً لافتاً، حيث يحمل رقماً قوياً للغاية، من شأنه أن يمنح الجماهير ثقة كبيرة قبل انطلاق المونديال.

فبعد الهزيمة المفاجئة التي تعرّض لها المنتخب الفرنسي أمام منتخب كوت ديفوار في مباراة ودية، وتعادل المنتخب الإسباني مع العراق بنتيجة 1-1، ارتقى المنتخب الأرجنتيني، حامل لقب كأس العالم، إلى صدارة التصنيف الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ليصبح المنتخب الأول عالمياً.

ورغم أن اعتلاء صدارة التصنيف العالمي يبدو خبراً مثالياً، فإن كثيراً من المشجعين الأرجنتينيين ينظرون إليه بحذر، بسبب ما يعتبره البعض «لعنة التصنيف».

وتستند هذه الفكرة إلى اعتقاد شائع مفاده أن المنتخب المتصدر لتصنيف «فيفا» قبل كأس العالم لا ينجح في التتويج باللقب. ووفقاً لهذا الاعتقاد، لم يسبق للمنتخب الذي دخل المونديال وهو في المركز الأول عالمياً أن أنهى البطولة بصفته بطل العالم.

وبما أن الأرجنتينيين يميلون إلى احترام مثل هذه المعتقدات والخرافات الرياضية، فإن كثيرين منهم لم يستقبلوا الخبر بحماس مفرط، بل تعاملوا معه بشيء من التحفظ، على أمل ألا تكون هذه «اللعنة» عائقاً أمام حلم الاحتفاظ باللقب العالمي.

وربما، كما يقول المشجعون مازحين، يكون تجاهل الأمر وعدم الحديث عنه كثيراً هو أفضل طريقة لمراوغة سوء الحظ، تماماً كما يراوغ اللاعبون خصومهم داخل الملعب، أملاً في أن تتمكن الأرجنتين من تكرار إنجازها والتتويج بكأس العالم للمرة الثانية على التوالي.