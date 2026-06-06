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الرياضة

الاتحاد الكولومبي يرفض التشكيك بالمنتخب بعد الزيارة الرئاسية

الاتحاد الكولومبي يرفض التشكيك بالمنتخب بعد الزيارة الرئاسية
6 يونيو 2026 13:45

بوجوتا (أ ف ب)
ندد الاتحاد الكولومبي لكرة القدم الجمعة بحملة التشكيك التي تعرّض له اللاعبون الذين سيخوضون كأس العالم 2026، بعد اتهامهم بعدم احترام رئيس البلاد خلال مراسم رسمية، في خضم الحملة الانتخابية للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.
وجاءت الانتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي بحق لاعبي المنتخب الوطني في وقت تحتدم فيه الحملة قبيل الجولة الثانية المقررة في 21 يونيو، والتي ستجمع بين السيناتور إيفان سيبيدا، حليف الرئيس المنتهية ولايته جوستافو بيترو، وممثل اليمين المتشدد أبيلاردو دي لا إسبرييلا.
وكان الرئيس بيترو، الذي لا يجيز له الدستور الترشح مجدداً، قد سلّم الخميس علم البلاد إلى بعثة المنتخب التي ستشارك في كأس العالم 2026، المقررة من 11 يونيو إلى 19 يوليو في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وخلال المراسم، بدا عدد من اللاعبين فاتري الحماس تجاه الرئيس، واكتفى بعضهم بتحيته بشكل سريع، وهو ما فسّره بعض مستخدمي الإنترنت على أنه إهانة.
كما تعرّض قائد المنتخب الكولومبي خاميس رودريجيز لانتقادات بعدما بدا وكأنه تجاهل طلب ابنة جوستافو بيترو الصغرى التقاط صورة معه.
وكان خاميس قد استعان في السابق بالمحامي أبيلاردو دي لا إسبرييلا كمستشار قانوني، وهو محام مليونير سبق أن مثّل جماعات شبه عسكرية متورطة في الاتجار بالمخدرات، وتضعه استطلاعات الرأي في صدارة المرشحين للدور الثاني.
وفي بيان نُشر الجمعة، أعرب الاتحاد عن رفضه "أي مظهر من مظاهر الاعتداء أو التشكيك الموجّه ضد اللاعبين أو عائلاتهم أو أعضاء البعثة الوطنية".
وبعد المراسم، توجه المنتخب الكولومبي إلى الولايات المتحدة حيث سيواجه الأردن في مباراة ودية، قبل انطلاق مشواره في المونديال في 17 يونيو أمام أوزبكستان.
ويُعرف المرشح دي لا إسبرييلا بلقب "النمر"، وقد اعتاد خلال حملته الانتخابية ارتداء القميص الأصفر للمنتخب الوطني لكرة القدم، وهو استخدام ندّدت به قوى اليسار. والخميس، منعت السلطات القضائية عليه استخدام هذا القميص كـ"رمز" لحزبه السياسي وحملته الانتخابية.
وخلال الحدث المثير للجدل الخميس، كان جوستافو بيترو، أول رئيس يساري في تاريخ البلاد، يرتدي بدوره قميص المنتخب الكولومبي.

 

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