«الدرعية» يحسم مصير شاموسكا مع الوحدة و«ميركاتو» عامر في دورينا

معتز الشامي (أبوظبي)

رغم أن باب القيد الصيفي لأندية دوري أدنوك للمحترفين سيفتح رسمياً في التاسع من يوليو المقبل، إلا أن أندية دورينا بدأت مبكراً في إعادة تشكيل صفوفها الفنية والإدارية استعدادا لموسم ينتظر أن يكون من الأكثر تنافسية.

ويعد زيادة عدد المشاركات الخارجية للأندية الإماراتية قارياً وخليجياً، إلى 7 فرق، بواقع 5 فرق للمشاركة الآسيوية "دوري أبطال آسيا للنخبة، دوري أبطال آسيا2"، واحداً من أهم أسباب الدعم المبكر.وشهدت الأيام الماضية تحركات واسعة على صعيد الأجهزة الفنية، حيث عاد الصربي ميلوش مدرب الوصل والشارقة السابق، إلى الدكة الفنية لدورينا مجددا من بوابة النصر الذي أعلن التعاقد مع المدرب المتوج بلقب الدوري مع الوصل، كما اتجه خورفكان إلى خيار وطني بالتعاقد مع المدرب عبدالمجيد النمر لقيادة الفريق، بينما ارتبط اسم بعض،المدربين بعدة أندية أخرى لا تزال تدرس خياراتها الفنية قبل الإعلان الرسمي عن قراراتها النهائية، يأتي البرازيلي شاموسكا أشهر الأسماء المتدولة حالياً لقيادة الوحدة فنياً في الموسم المقبل، وأشارت التقارير إلى إتمام الوحدة للاتفاق مع المدرب مع تبقي الرتوش الأخيرة لحسم الآمر بشكل نهائي في ظل انتظار المدرب لحسم مفاوضاته مع نادي الدرعية السعودي حيث سيتم حسم الأمور بالقدوم إلى الوحدة أو التعاقد مع الدرعية خلال الساعات القليلة المقبلة.

أما على صعيد اللاعبين، فكان الوصل الأكثر نشاطا حتى الآن، بعدما أتم تعاقده مع اللاعب يحيى نادر لتدعيم خط الوسط في صفقة انتقال حر، كما سبق وأشارت الاتحاد الرياضي منذ أبريل الماضي، فيما نجح بني ياس في تأمين استمرارية أحد أبرز مواهبه بتجديد عقد المدافع ديكوفيتش حتى عام 2031، بينما جدد عجمان عقد مدافعه البرازيلي يوري ماتياس لموسم إضافي.

وربطت بعض التقارير اللاعب البرازيلي رافائيل كوتينيو لاعب ميراسول البالغ من العمر 20 عاماً بالعين إضافىة إلى الكاميروني بابا ألو مهاجم نهضة بركان المغربي ووصيف هدافي الدوري المغربي هذا الموسم برصيد 12 هدفاً في 21 مباراة، فيما أبدى بني ياس اهتمامه بالتعاقد مع لاعب الوسط الأوروجوياني لياندرو أومبييريز لاعب بينارول، ضمن خطة تدعيم خانة المقيمين.

ومع تبقي أكثر من شهر على انطلاق الميركاتو رسميا، تبدو المؤشرات الأولية واضحة بأن صيف 2026 سيكون مزدحماً بالصفقات والتحركات، في ظل سعي الأندية لبناء قوائم قادرة على المنافسة محلياً وتمثيل الكرة الإماراتية بأفضل صورة في البطولات الآسيوية والخليجية خلال الموسم الجديد.