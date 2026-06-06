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الرياضة

نهائي السلة الأميركي.. نيكس يوجه الضربة الثانية لسبيرز

نهائي السلة الأميركي.. نيكس يوجه الضربة الثانية لسبيرز
6 يونيو 2026 13:59

لندن(د ب أ)
نجح فريق نيويورك نيكس في الصمود أمام العودة القوية لفريق سان أنطونيو سبيرز في الربع الأخير ليفوز بنتيجة 105 / 104، ليتقدم بنتيجة 2 / صفر في نهائيات الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين.
وسجل سبيرز 14 نقطة متتالية، ليقلب تأخره ويتقدم في النتيجة خلال الدقيقة الأخيرة من مواجهة اتسمت بالقوة البدنية.
وأدرك جالين برونسون التعادل، ومع اقتراب نهاية الوقت، ارتكب فيكتور ويمبانياما خطأً في الاستحواذ على الكرة، ليستغل برونسون الفرصة ويمنح نيكس التقدم عبر رمية حرة.
وحصل ويمبانياما على فرصة أخيرة لخطف الفوز، لكن تسديدته لم تجد طريقها إلى السلة، ليحقق نيكس انتصاره الثاني خارج أرضه في مستهل سلسلة النهائي.
وسجل كارل-أنتوني تاونز 21 نقطة و 13 متابعة، ليساهم في تحقيق نيكس لفوزه الثالث عشر على التوالي في الأدوار الإقصائية، وهي ثاني أطول سلسلة انتصارات في تاريخ البطولة.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن نيكس سيحاول الاقتراب من إحراز لقبه الأول في دوري كرة السلة الأمريكي منذ عام 1973 عندما يخوض المباراتين المقبلتين على أرضه، بداية من مواجهة يوم الاثنين في صالة ماديسون سكوير جاردن، والتي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حضورها.

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