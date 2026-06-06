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الرياضة

«الأبيض الأولمبي» يتعادل مع قيرغيزستان ودياً في معسكر تايلاند

«الأبيض الأولمبي» يتعادل مع قيرغيزستان ودياً في معسكر تايلاند
6 يونيو 2026 20:47

معتصم عبدالله (أبوظبي)
تعادل منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم مع نظيره منتخب قيرغيزستان 1-1، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين مساء اليوم ضمن معسكره الإعدادي المقام حالياً في تايلاند، استعداداً للاستحقاقات المقبلة.
وسجل منصور المنهالي هدف «الأبيض الأولمبي» في المباراة، ليواصل المنتخب نتائجه المتوازنة خلال المعسكر الحالي، بعدما استهل سلسلة مبارياته الودية بالتعادل أمام منتخب جمهورية كوريا الجنوبية 1-1، والتي شهدت تسجيل منصور برغش هدف منتخبنا الوحيد.
ويختتم «الأبيض الأولمبي» معسكره الخارجي بمواجهة منتخب تايلاند الثلاثاء المقبل على ملعب باثوم ثاني بالقرب من العاصمة بانكوك، في ثالث وآخر تجاربه الودية ضمن المعسكر.
وتضم قائمة المنتخب خلال المعسكر الحالي 26 لاعباً بقيادة المدرب الوطني سليمان البلوشي، الذي تولى المهمة خلفاً للأوروجوياني مارسيلو برولي.
وضمت القائمة في حراسة المرمى: خالد توحيد، وسعيد المقدمي، وعبدالله زعل.
وفي خط الدفاع: منصور البلوشي، نهيان المعمري، منصور صالح المنهالي، يوسف المرزوقي، ليونارد أميسيميكو، مبارك بني زامة، خميس المنصوري، وسعود علي.
وفي خط الوسط: جوناس نافو، مطر زعل، سيف الكعبي، علي عبدالعزيز، سولومون سوسو، وراشد المزروعي.
أما خط الهجوم فضم: عيد الحمادي، علي المعمري، غيث بدر سهيل، مايد الكاس، أحمد رائد، سيف ناصر، علي بدر، منصور سعيد المنهالي، وعيسى الحراصي.
وتأتي هذه المباريات ضمن خطة الجهاز الفني الرامية إلى رفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية، ومنح اللاعبين فرص احتكاك متنوعة أمام مدارس كروية مختلفة، إلى جانب تقييم العناصر الحالية واختبار عدد من الخيارات قبل الدخول في الاستحقاقات الرسمية المقبلة.
ويضع المنتخب نصب عينيه الاستعداد للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الـ20 المقررة في مدينة ناغويا اليابانية خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2026، إلى جانب التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2028، والتي تمثل الهدف الأبرز.

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