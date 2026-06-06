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الرياضة

«العين للفروسية» يعتمد برنامجه الصيفي ويجهز منشآته للموسم الجديد

«العين للفروسية» يعتمد برنامجه الصيفي ويجهز منشآته للموسم الجديد
6 يونيو 2026 21:21

العين (وام)
أعلن نادي العين للفروسية والرماية تنفيذ تجهيزات متكاملة في مرافقه ومنشآته المختلفة، لانطلاق موسم سباقات الفروسية 7 نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى الفعاليات التي تتضمن نحو 14 رياضة، واعتماد برنامجه الصيفي المتنوع.
وقال في بيان له اليوم إن الفعاليات المقررة في الموسم الجديد في سباقات الفروسية تتضمن 14 سباقاً، منها سلسلة الماراثون المكونة من 3 مراحل، إلى جانب سباق العين للميل، وبقية السباقات التي تحظى بمتابعة واسعة من جماهير الفروسية.
كما كشف عن إقامة فعاليات صيفية متنوعة وسط إقبال كبير من جميع الفئات، في استعراض السيارات بنادي العين للهواة التابع للنادي، ورياضة «البينت بول»، وكرة القدم للهواة، والرماية، بالتعاون مع الشركاء.
ونوه بحرصه على تجهيز كافة المرافق المرتبطة لاستضافة منافسات 14 رياضة والتي وصلت الموسم الماضي إلى نحو 114 فعالية محلية ودولية أبرزها 27 في الفروسية بأنواعها المختلفة، و7 في الرجبي، و6 في الرماية، و23 في الجولف، و6 في كرة القدم، و21 في الكريكيت، بالإضافة إلى عددٍ من بطولات المدارس والهواة.
وأكد محمد راشد الناصري، مدير عام النادي، أن التجهيز والاستعداد للموسم الجديد بدأ بعد آخر يوم من الموسم الماضي، في إطار حرص النادي بدعم واهتمام القيادة الرشيدة، وتوجيهات ومتابعة معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة، على توفير البيئة المحفزة والمشجعة لاستضافة وتنظيم المنافسات المختلفة، والعمل على ترسيخ دور النادي المحوري والريادي في تبني أفضل الممارسات لكافة الأنشطة الرياضية.
وأشار الناصري إلى الثقة الكبيرة في البنية التحتية والمنشآت الحديثة بالنادي، وإقبال الاتحادات والمؤسسات الوطنية على طلب إقامة البطولات في المرافق المتنوعة، نظراً للأجواء المحفزة التي تسهم في نجاح هذه الفعاليات، بالإضافة إلى وجود الكفاءات العاملة في مختلف التخصصات للتعاون مع الجهات كافة في التنظيم والاستضافة.

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