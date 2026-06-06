بعد 3 عقود.. أندريفا أصغر بطلة في رولان جاروس!

باريس(رويترز)

أصبحت الروسية ميرا أندريفا أصغر لاعبة تفوز ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس منذ أكثر من ثلاثة عقود، بعد أن اكتسحت مايا خفالينسكا القادمة من التصفيات 6-3 و6-2 على ملعب فيليب شاترييه، حيث بدا أن رهبة الحدث نالت من ​اللاعبة البولندية.

وتغلبت الروسية (19 عاماً)، وهي أصغر بطلة لفردي السيدات في رولان جاروس منذ أن فازت الأميركية مونيكا سيليس بلقبها الثالث على التوالي في عام 1992 وهي في سن 18 عاماً، على بدايتها المتوترة لتفوز بلقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى، إذ ازدادت ⁠ثقتها بنفسها مع مرور الوقت، في حين كانت خفالينسكا تكافح للحفاظ على توازنها.

وبفضل ذكائها الخططي وتنوع ضربتها أسرت اللاعبة ​المصنفة 114 عالمياً، والتي سترتقي إلى المركز 21 في التصنيف العالمي بعد غد الاثنين، القلوب في رولان ​جاروس في ‌سلسلة من تسعة انتصارات متتالية بدأت في التصفيات، لكنها بدت ⁠بلا حيلة ​في النهائي، رغم دعم مئات المشجعين البولنديين لها.

وعلى ملعب بدا فجأة واسعاً وقاسياً، ظهرت خفالينسكا كظل للاعبة التي تفوقت على منافساتها واحدة تلو الأخرى لتصل إلى المباراة النهائية. وقالت أندريفا خلال حفل توزيع الجوائز "أنت منافسة صعبة للغاية. لا أرغب في مواجهتك مرة أخرى. ولكن لا بأس. آمل أن نتواجه في نهائيات أخرى مستقبلا. "كان الفوز بهذه البطولة ‌حلما كبيرا يراودني. لا أصدق أنني أحمل هذه الكأس الآن.

ومع تحسن أسلوب أندريفا، المصنفة الثامنة، ‌واستعادة ثقتها بنفسها، فقدت خفالينسكا تركيزها.

ولم تعد الضربات القصيرة وتغيير الإيقاع الذي اشتهرت بهما اللاعبة البولندية ناجحة، وسيطرت الروسية على زمام المباراة لتحقق انتصاراً تاريخياً.

وشاب المجموعة الأولى التوتر، إذ كافحت اللاعبتان للتأقلم تحت ضغط نهائي إحدى بطولات الأربع ​الكبرى.

وكانت خفالينسكا ثاني لاعبة قادمة من التصفيات تصل إلى نهائي إحدى بطولات الأربع الكبرى، منذ بدء عصر الاحتراف في عام 1968 بعد فوز البريطانية إيما رادوكانو ببطولة أميركا المفتوحة 2021. ونجحت البولندية في تجاوز شوط إرسال طويل في البداية، إذ أنقذت ثلاث نقاط لكسر إرسال بفضل مزيج من الضربات القصيرة الماهرة والضربات الأمامية الجريئة، لكن لم تتمكن أي من اللاعبتين من فرض سيطرتها بشكل واضح.

وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال عدة مرات مع ​زيادة الأخطاء من الطرفين، إذ ارتكبت أندريفا خطأين مزدوجين في شوط إرسال واحد، في حين ارتكبت خفالينسكا أخطاء متكررة بالضربة الأمامية.

ولكن عندما أصبحت النتيجة 3-3، انقلبت الأمور بشكل حاسم.

وبدأت أندريفا تلعب ضربات قوية وعميقة، مما أجبر خفالينسكا على اللعب بشكل دفاعي وارتكاب الأخطاء.

وكسرت الروسية الإرسال لتتقدم 4-3 عندما أخطأت ​خفالينسكا بضربة خلفية، ثم عززت تقدمها إلى 5-3 ثم ‌استغلت ⁠توتر منافستها في شوط الإرسال ‌الأخير لتحسم المجموعة.

وكسرت أندريفا الإرسال لتتقدم 2-صفر بعد خطأ ‌أخر سهل من خفالينسكا، التي أهدرت ثلاث نقاط لكسر الإرسال وخسرت إرسالها مرة أخرى لتتأخر 4-صفر.

ونجحت خفالينسكا في رد كسر واحد لتقلص الفارق لكنها تأخرت 5-2، قبل أن ⁠تحسم أندريفا، أول مراهقة ترفع كأس سوزان لينجلن منذ إيجا شفيونتيك في عام 2020، الفوز باللقب بضربة ​خلفية قطرية رائعة. وستحصل أندريفا على 3.22 مليون دولار لفوزها باللقب، بينما ستحصل خفالينسكا على 1.61 مليون دولار، أي حوالي ضعف المبلغ الذي حصلت عليه خلال مسيرتها قبل مشاركتها في رولان جاروس. وقالت خفالينسكا "تهانينا لميرا، أنت لاعبة رائعة، وشابة وموهوبة للغاية، الخسارة مزعجة. ولكن تهانينا لك ولفريقك أيضا على العمل الرائع، ونتمنى لك كل التوفيق في المستقبل". وأضافت: "أتمنى لو كان بإمكاننا مشاهدة مباراة أفضل اليوم، لكن ميرا لاعبة رائعة للغاية، ​لذا أعتقد أنها المسؤولة. بذلت قصارى جهدي. أنا آسفة حقاً. لن أنسى أبدا هذه الأسابيع ​الثلاثة، وستبقى باريس في قلبي إلى الأبد. شكراً".