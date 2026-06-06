بلجيكا تهدد منتخب مصر بفوز عريض على تونس

بروكسل (أ ف ب)

تلقى المنتخب التونسي المنقوص عددياً خسارة ثقيلة أمام نظيره البلجيكي 0-5 السبت في بروكسل، ضمن إطار استعداداتهما لمونديال 2026 لكرة القدم.

سجّل لياندرو تروسار (28)، شارل دي كيتيلار (53)، كيفن دي بروين (65)، دودي لوكيباكيو (85) ونيكولا راسكين (87) أهداف المنتخب البلجيكي.

ولعب المنتخب التونسي نصف الساعة الأخير بعشرة لاعبين إثر طرد إسماعيل الغربي (62) بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، الأمر الذي سمح لأصحاب الأرض بتسجيل ثلاثة أهداف.

وهذه الخسارة الثانية توالياً لنسور قرطاج في سلسلة من أربع مباريات تحضيرية، حققوا فيها فوزاً واحداً وتعادلاً أيضاً.

وكان المنتخب التونسي خسر أمام نظيره النمساوي 0-1، بعد تعادله مع كندا 0-0 وفوزه على هايتي 1-0 في مارس وأبريل توالياً.

ويخوض المنتخب التونسي نهائيات كأس العالم في المجموعة السادسة إلى جانب هولندا، اليابان والسويد.

في المقابل، حقق المنتخب البلجيكي المصنف تاسعاً عالمياً، فوزه الثاني توالياً بعد تغلبه على كرواتيا 2-0.

وسيتوجه «الشياطين الحمر»، أصحاب المركز الثالث في كأس العالم 2018، إلى الولايات المتحدة، حيث سيواجهون في المجموعة السابعة كلاً من مصر وإيران ونيوزيلندا.