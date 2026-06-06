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الرياضة

مهاجم العراق يخضع للحجز والاستجواب في شيكاغو

مهاجم العراق يخضع للحجز والاستجواب في شيكاغو
6 يونيو 2026 22:14

بغداد(رويترز)
قال مسؤول رياضي عراقي إن مهاجم المنتخب الوطني أيمن حسين ​المشارك في كأس العالم لكرة القدم، خضع للاحتجاز والاستجواب لمدة تقارب سبع ساعات في مطار أوهير بشيكاغو، بعد وصوله مع بعثة ⁠الفريق في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.
وأضاف المسؤول، ​الذي يعمل في اللجنة الأولمبية العراقية وتربطه علاقات ​وثيقة ‌بالمنتخب، أن حسين سمح له ⁠بالدخول ​في نهاية المطاف، في حين منع مصور الفريق من دخول الولايات المتحدة. ولم يصدر أي تعليق فوري من الاتحاد العراقي لكرة القدم ولا من حسين، الذي ‌يُعد من أبرز عناصر المنتخب، وكان قد ‌سجل الهدف الحاسم الذي قاد الفريق إلى نهائيات كأس العالم.
وأظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي تجمع عدد من المشجعين في ساعات الفجر الأولى لاستقبال المنتخب العراقي في المطار، حيث رفعوا الأعلام ‌وطلبوا من اللاعبين التقاط ​الصور، وذلك قبل أقل من أسبوع على انطلاق البطولة. وأشار المسؤول إلى أن هاتف حسين، البالغ من العمر 30 عاماً، خضع للتفتيش عند وصوله. وأضاف "لكن مصور ​المنتخب الوطني طلال ‌صلاح ⁠احتجز لأكثر ‌من عشر ساعات وتم تفتيش ‌هاتفه وبعدها تم رفض دخوله إلى الولايات المتحدة".
ويعود المنتخب العراقي إلى نهائيات ⁠كأس العالم للمرة الأولى منذ مشاركته الوحيدة قبل ​40 عاماً. ويقود حسين هجوم المنتخب إلى جانب علي الحمادي لاعب إبسويتش تاون. ويخوض العراق منافسات المجموعة التاسعة إلى جانب منتخبات فرنسا والسنغال والنرويج. ومن المقرر أن تنطلق البطولة، التي تستضيفها كل من الولايات المتحدة ​وكندا والمكسيك، في 11 يونيو.

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