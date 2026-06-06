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الرياضة

أندريفا محظوظة بإشادة شارابوفا

أندريفا محظوظة بإشادة شارابوفا
7 يونيو 2026 00:18

باريس (د ب أ)
أشادت نجمة التنس الروسية السابقة ماريا شارابوفا، بموطنتها ميرا أندريفا، وذلك بعد فوزها بلقب فردي السيدات ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس).
ونجحت أندريفا في الفوز باللقب بعد تغلبها في النهائي على البولندية مايا خوالينسكا بمجموعتين دون رد بواقع 6/3 و6/2.
وأصبحت أندريفا "19 عاماً" ثالث أصغر لاعبة تفوز بأحد بطولات (جراند سلام) منذ عام 2000، وكانت شارابوفا، إحدى الفائزات باللقب من قبل، سعيدة للغاية بذلك.
ونشرت شارابوفا صورة لها مع أندريفا من بطولة أميركا المفتوحة للتنس وقالت إنها فخورة بها وبفوزها، وأبدت إعجابها بهدوء أندريفا بعد الفوز، ووصفت ذلك بأنه من علامات البطلة.
وقالت شارابوفا، التي فازت بنسخة عام 2004 في عمر 17 عاماً: "احتفالها يقول كل شيء، كانت متحمسة وسعيدة لكنها ليست راضية".

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