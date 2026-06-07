العالم يترقب «يو إف سي فريدوم 250» في البيت الأبيض

معتصم عبدالله (أبوظبي)

وجّه البرازيلي جابرييل بونفيم رسالة قوية إلى منافسيه في فئة وزن المتوسط، بعدما حقق فوزاً مستحقاً بقرار إجماعي على البطل السابق الفلسطيني بلال محمد في النزال الرئيسي لبطولة «ليلة النزال محمد ضد بونفيم»، التي أقيمت فجر اليوم "الأحد" في «ميتا أبيكس» بمدينة لاس فيجاس الآميركية.

وفرض بونفيم سيطرته على مجريات المواجهة منذ البداية، معتمداً على ضرباته الدقيقة والقوية، إلى جانب نجاحه في إبطال محاولات بلال محمد لفرض أسلوبه القائم على المصارعة، واستمر المقاتل البرازيلي في التفوق طوال الجولات الخمس، ليحسم النزال بقرار من الحكام بنتيجة (50-45، 50-45، 50-45).

ورفع بونفيم، البالغ من العمر 28 عاماً، رصيده إلى 20 انتصاراً مقابل هزيمة واحدة، محققاً فوزه الخامس على التوالي وأكبر انتصار في مسيرته الاحترافية، ليعزز موقعه بين أبرز المرشحين لدخول قائمة الخمسة الأوائل في فئة وزن الوسط.

وجاء النزال الرئيسي بعد أمسية حافلة بالمواجهات القوية، شهدت مواصلة إيو بارانيفسكي تقدمه في فئة الوزن الخفيف الثقيل، وتحقيق برايس ميتشل فوزه الثاني توالياً، فيما واصل توم نولان صعوده في الوزن الخفيف، ونجح بريندان ألين في تعزيز مكانته ضمن منافسات الوزن المتوسط.

ومع إسدال الستار على أمسية «محمد ضد بونفيم»، تتجه الأنظار إلى الحدث الاستثنائي المرتقب «يو إف سي فريدوم 250» المقرر إقامته فجر15 يونيو الجاري داخل الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، احتفالاً بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.

ويتصدر الحدث نزال على لقب الوزن الخفيف بين الأميركي جاستن جايثجي والجورجي إيليا توبوريا، إلى جانب مواجهة على لقب الوزن الثقيل المؤقت بين البرازيلي أليكس بيريرا والفرنسي سيريل جان، فضلاً عن النزال المرتقب بين ديريك لويس وجوش هوكيت.

ويُعد الحدث سابقة تاريخية في سجل «يو إف سي»، إذ تُقام نزالات المنظمة للمرة الأولى داخل البيت الأبيض، في أمسية تمزج بين الرياضة والترفيه والرمزية الوطنية، بحضور متوقع للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وعلى صعيد الأجندة المقبلة للمنظمة، تواصل أبوظبي استعداداتها لاستضافة "ليلة النزال من يو إف سي يوم 25 يوليو المقبل في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، بتنظيم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالتعاون مع يو إف سي، في محطة جديدة تعزز مكانة العاصمة الإماراتية كإحدى أبرز الوجهات العالمية للفنون القتالية المختلطة.