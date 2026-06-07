إحصائيات المونديال.. أوروبا سيدة القارات في الانتصارات!

زيوريخ (د ب أ)

كشفت قراءة إحصائية شاملة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن السجل التنافسي لمختلف قارات العالم والأكثر فوزا في تاريخ بطولة كأس العالم منذ انطلاقتها وحتى إسدال الستار على منافسات نسخة قطر 2022.وتصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الترتيب العالمي ب 468 فوزاً خلال 808 مباراة بنسبة انتصارات بلغت 52% مقابل 188 تعادلا و152 خسارة وجاء منتخب ألمانيا في صدارة القارة العجوز ب 68 انتصاراً تليها إيطاليا ب 45 فوزاً ثم فرنسا ب 39 فوزاً وإنجلترا ب 32 فوزاً وإسبانيا ب 31 فوزاً وهولندا ب 30 فوزاً، بينما توزعت بقية الانتصارات على منتخبات مثل بلجيكا ب 21 فوزاً وروسيا والسويد ب 19 فوزاً لكل منهما وصربيا ب 18 فوزاً وبولندا والبرتغال ب 17 فوزاً والمجر ب 15 فوزاً وسويسرا ب 14 فوزاً وكرواتيا ب 13 فوزاً والنمسا والتشيك ب 12 فوزاً لكل منهما والدنمارك ب 9 انتصارات ورومانيا ب 8 انتصارات وتركيا ب 5 انتصارات واسكتلندا ب 4 انتصارات وبلغاريا وأيرلندا الشمالية ب 3 انتصارات لكل منهما وألمانيا الشرقية واليونان والنرويج وجمهورية أيرلندا وأوكرانيا بفوزين لكل منتخب في حين تملك منتخبات البوسنة والهرسك وسلوفاكيا وسلوفينيا وويلز انتصاراً وحيداً.

واحتل اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم المرتبة الثانية ب 185 فوزاً خلال 358 مباراة بنسبة نجاح بلغت 52% وشهدت القارة تسجيل 73 تعادلا و100 خسارة وتربع منتخب البرازيل على صدارة القارة اللاتينية ب 76 انتصاراً تلتها الأرجنتين ب 47 فوزاً وأوروجواي ب 25 فوزاً وتشيلي ب 11 فوزاً وكولومبيا ب 9 انتصارات وباراجواي ب 7 انتصارات والإكوادور وبيرو ب 5 انتصارات لكل منهما.

وجاء الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في المرتبة الثالثة برصيد 37 فوزاً خلال 162 مباراة مسجلا 41 تعادلاً و84 خسارة وتصدرت نيجيريا المنتخبات السمراء ب 6 انتصارات تلتها الكاميرون وغانا والمغرب والسنغال ب 5 انتصارات لكل منها ثم الجزائر وكوت ديفوار وتونس ب 3 انتصارات وجنوب أفريقيا بفوزين.

وحقق اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) المرتبة الرابعة برصيد 34 فوزاً خلال 152 مباراة مقابل 33 تعادلاً و85 خسارة وحلت المكسيك في الصدارة ب 17 فوزاً ثم الولايات المتحدة ب 9 انتصارات وكوستاريكا ب 6 انتصارات وكوبا وجامايكا ب فوز واحد لكل منهما.

وحصد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المرتبة الخامسة برصيد 25 فوزاً خلال 136 مباراة مقابل 26 تعادلاً و85 خسارة وتقاسم صدارة القارة منتخبا اليابان وكوريا الجنوبية ب 7 انتصارات لكل منهما ثم المملكة العربية السعودية ب 4 انتصارات وأستراليا وإيران ب 3 انتصارات وكوريا الشمالية ب فوز واحد.

وتذيل اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم الترتيب في المرتبة السادسة بتحقيق فوز وحيد خلال 13 مباراة مقابل 5 تعادلات و7 هزائم وحمل هذا الفوز الوحيد توقيع منتخب أستراليا الذي خاض غمار المونديال ممثلا للقارة في دورتي ألمانيا 1974 وألمانيا 2006 قبل تحوله رسميا إلى مظلة الاتحاد الآسيوي، حسبما ذكر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).