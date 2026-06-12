«أومبودسمان» جاهز لمعادلة إنجاز «محترم» في سباق أمير ويلز

عصام السيد (أبوظبي)

يستعد «أومبودسمان» لجودلفين بإشراف جون وثادي جوسدن، للدفاع عن لقبه في سباق أمير ويلز ستيكس في مهرجان رويال أسكوت الأسبوع المقبل، في نسخة مميزة من هذا السباق المرموق الذي تبلغ جائزته مليون جنيه أسترليني.

ويصل الحصان، الفائز بثلاثة ألقاب من الفئة الأولى، إلى رويال أسكوت في حالة بدنية ممتازة، بعد أن أضاف فوزه بسباق دبي تيرف من الفئة الأولى إلى رصيده في مارس، قبل أن يستعد للدفاع عن لقبه في أسكوت بفوزه بسباق بريجادير جيرارد ستيكس من الفئة الثالثة في ساندون الشهر الماضي.

ويسعى «أومبودسمان» لأن يصبح أول حصان يفوز بهذا السباق مرتين متتاليتين منذ الجواد الإماراتي «محترم» لشادويل في عامي 1994-1995، والذي كان أيضاً تحت إشراف جون جوسدن.

وقبل انطلاق سباق رويال أسكوت، أكد ثادي جوسدن أنّ «أومبودسمان» في حالة ممتازة، قائلاً: «لقد تحسّن مستواه الذهني بشكل ملحوظ، وتطور أداؤه في السباقات بشكل جيد، أصبح الآن محترفاً للغاية، كما رأيتم في ساندون، فقد حافظ على هدوئه طوال السباق، وفي الخط المستقيم الأخير، عندما طلب منه ويليام بيوك بذل قصارى جهده».

«لطالما كنا نُكنّ له تقديراً كبيراً، لقد أظهر قدرات جيدة وتقدّم بشكل ملحوظ خلال موسمه الثالث، ولكن كانت هناك دائماً بعض التساؤلات حول قدرته على المنافسة في سباقات الفئة الأولى، لكنه أثبت جدارته بجدارة، وهو الآن الحصان الذي نعرفه، يبلغ تصنيفه حالياً 128، وهو فائز بالعديد من سباقات الفئة الأولى، هنا بالطبع، وفي دبي أيضاً».

وتابع جوسدن: «لقد شارك «أومبودسمان» في سباق دبي تيرف، في أول ظهور له هذا الموسم، وهو سباق رائع للفوز به، ثم عاد، وحصل على فترة راحة قصيرة، وشارك في سباق بريجادير جيرارد مرة أخرى، متغلباً على حصان قوي هو «جيثين»، لقد كان جاهزاً تماماً، ويشارك في سباق أمير ويلز وهو في حالة جيدة، يبدو أن السباق سيكون قوياً للغاية هذا العام، مع مشاركة «داريز»، الفائز بسباق قوس النصر العام الماضي.

«هناك عدة خيارات متاحة له بعد سباق أمير ويلز، من الواضح أن هناك سباقات جيدة لمسافة ميل وربع في المملكة المتحدة وأيرلندا وفرنسا في وقت لاحق من العام، إنه موسم طويل، وقد بدأ تدريباته مبكراً جداً هذا العام».

ويُعتبر «أومبودسمان» ثاني المرشحين للفوز بسباق أمير ويلز ستيكس في اليوم الثاني من مهرجان رويال أسكوت يوم الأربعاء المقبل، بنسبة 15/8، بينما يُعتبر «داريز»، الفائز بسباق جائزة قوس النصر (الآرك)، المرشح الأوفر حظًا بنسبة 6/5.

وقد يحتاج «المقام» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، إلى بعض الأمطار ليظهر بأفضل حالاته، لكنه قدم أداءً رائعاً أخيراً على أعلى مستوى في إيرلندا، بينما تعشق «كالبانا» مضمار أسكوت، حيث فازت مرتين في يوم الأبطال وحلّت ثانية خلف «كالانداجان» في سباق الملك جورج.

ويكمل «دانسينج جيميني»، و«ديفلز أدفوكيت»، و«ميسيسيبي ريفر»، و«سي ذا فاير» قائمة المرشحين التسعة المحتملين.

ومن جهة أخري حقق الفارس البرازيلي سيلفستر دي سوزا، البالغ من العمر 45 عاماً، وبطل الفرسان ثلاث مرات، 2000 فوز في مسيرته، لينضم إلى قائمة تضم أسماء لامعة مثل رايان مور، وويليام بويك، ليصبح بذلك أحد أبرز فرسان سباقات الخيل في بريطانيا.