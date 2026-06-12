دبا يستعين بالشمري على مهمة العودة إلي دوري أدنوك

فيصل النقبي (دبا)

أعلنت إدارة نادي دبا لكرة القدم تعاقدها مع المدرب العراقي غازي الشمري لتولي مهمة تدريب الفريق الأول خلال منافسات الموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى، وذلك في إطار التحضيرات المبكرة والاستعدادات الخاصة بالعودة إلى المنافسة بقوة على بطاقتي الصعود.

وجرى توقيع العقد في مقر النادي بحضور الدكتور سعيد محمد السو الحساني المدير التنفيذي لنادي دبا، والدكتور حمدان أحمد الغسية مشرف الفريق الأول، حيث رحبت إدارة النادي بالمدرب الجديد متمنية له التوفيق والنجاح في مهمته المقبلة مع الفريق.

ويملك الشمري خبرة جيدة في الكرة الإماراتية، بعدما قاد فريق كلباء خلال الموسم الماضي في دوري أدنوك للمحترفين، الأمر الذي عزز قناعة إدارة دبا بقدرته على قيادة المرحلة المقبلة والاستفادة من خبراته الفنية ومعرفته بطبيعة المنافسات المحلية.

وأكدت إدارة نادي دبا ثقتها في الجهاز الفني الجديد، معربة عن أمنياتها بأن ينجح المدرب غازي الشمري في تحقيق تطلعات جماهير النادي، وقيادة الفريق للظهور بصورة مميزة والعمل على إعادة دبا مجدداً إلى دوري المحترفين.