خمينيز المكسيك.. من الموت إلى المجد!

معتز الشامي (أبوظبي)

استهل المنتخب المكسيكي مشواره في كأس العالم 2026 بانتصار مهم على جنوب أفريقيا، ليبعث برسالة مبكرة حول طموحاته في البطولة التي يستضيفها على أرضه وبين جماهيره.

وفي قلب هذا المشروع يقف المهاجم المخضرم راؤول خيمينيز، الذي لم يعد مجرد رأس حربة يعتمد عليه داخل منطقة الجزاء، بل أصبح رمزا للإصرار والتحدي بعد واحدة من أخطر الإصابات التي شهدتها الملاعب خلال السنوات الأخيرة.

خيمينيز، صاحب القامة الطويلة والحضور القوي داخل الملعب، تحول إلى قائد فني ومعنوي للمنتخب المكسيكي، لكن رحلته نحو هذه المكانة لم تكن سهلة.

ففي 29 نوفمبر 2020، تعرض اللاعب لحادث مروع خلال مباراة جمعت فريقه وولفرهامبتون بنظيره أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما اصطدم بقوة مع المدافع البرازيلي ديفيد لويز أثناء كرة هوائية داخل منطقة الجزاء.

المشهد أثار حالة من القلق الشديد داخل الملعب، بعدما سقط المهاجم المكسيكي أرضاً وبقي لعدة دقائق تحت رعاية الطاقم الطبي قبل نقله إلى المستشفى بشكل عاجل، وبعد الفحوصات الطبية، تبين أنه تعرض لكسر في الجمجمة، وهي إصابة لم تهدد مسيرته الرياضية فحسب، بل شكلت خطراً حقيقيا على حياته.

واعترف خيمينيز بأنه لا يتذكر تفاصيل الواقعة بسبب قوة الصدمة، مؤكداً أن مرحلة التعافي كانت من أصعب الفترات التي مر بها على المستويين البدني والنفسي. واستغرقت عملية التأهيل نحو ثمانية أشهر كاملة، خضع خلالها لبرنامج علاجي مكثف قبل أن يعود إلى الملاعب تدريجياً ويستعيد ثقته بنفسه.

ومع العودة إلى المنافسات، أصبح رباط الرأس الذي يرتديه خيمينيز جزءاً أساسياً من صورته داخل المستطيل الأخضر.

ولم يكن هذا الرباط مجرد إكسسوار رياضي، بل أداة حماية متطورة صُممت خصيصا لتقليل مخاطر الصدمات والاحتكاكات في منطقة الرأس، خاصة في الجزء الذي خضع للجراحة.ويتميز الجهاز بخامات مرنة ومبطنة قادرة على امتصاص جزء من قوة الارتطام وتوزيعها بشكل يقلل من تأثيرها، كما يوفر دعما إضافيا لمنطقة الإصابة دون أن يؤثر على حركة اللاعب أو أدائه الفني. وقد أثبتت التجربة نجاح هذه الوسيلة، بعدما تمكن خيمينيز من استعادة مستواه والمنافسة مجددا في أعلى المستويات مع ناديه فولهام والمنتخب المكسيكي.

ولم يكن خيمينيز أول لاعب يلجأ إلى وسائل الحماية الرأسية بعد إصابات خطيرة، إذ سبقه حارس المرمى التشيكي بيتر تشيك والمدافع الروماني كريستيان كيفو.

وتألق خيمنيز أمس وسجل هدفا برأسية في فوز المكسيك أمام جنوب أفريقيا، ليؤكد انتهاء تأثير تلك الحادثة المؤلمة، وبالتالي خوض كأس العالم 2026 بعقلية مختلفة وطموحات أكبر، مستفيدا من تجربة قاسية حولته من لاعب نجا من كارثة صحية إلى قائد يسعى لكتابة فصل جديد من المجد مع منتخب بلاده على أكبر مسرح كروي في العالم.