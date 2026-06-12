ملف التذاكر المرتفعة.. «الفيفا» يكذب أو يتجمل!

معتز الشامي (أبوظبي)

خطفت المقاعد الخالية الأضواء من فوز كوريا الجنوبية المثير على التشيك بنتيجة 2-1 في ثاني مباريات كأس العالم 2026 صباح اليوم الجمعة، بعدما ظهرت مساحات واسعة غير مشغولة في مدرجات ملعب أكرون بمدينة جوادالاخارا المكسيكية، لتعيد إلى الواجهة الجدل المتصاعد حول أسعار التذاكر وتكاليف السفر خلال النسخة الأكبر في تاريخ البطولة.

وعلى الرغم من تأكيد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قبل انطلاق البطولة، أن الطلب على التذاكر بلغ مستويات غير مسبوقة، فإن المشهد داخل الملعب رسم صورة مختلفة تماماً، فخلال المباراة التي جمعت بين المنتخبين الكوري الجنوبي والتشيكي، بدت آلاف المقاعد فارغة، خصوصاً في مناطق الضيافة والمقاعد القريبة من أرضية الملعب، وهو ما أثار تساؤلات واسعة بين الجماهير ووسائل الإعلام.

وأعلنت فيفا أن الحضور الرسمي بلغ 44,985 مشجعاً، وهو رقم يمثل نحو 98.5% من السعة الإجمالية للملعب، ما يعني نظرياً أن أقل من 700 مقعد فقط ظلّت غير مباعة. إلا أن الصور التلفزيونية واللقطات الميدانية أظهرت واقعاً مختلفاً، حيث بدت صفوف كاملة من المقاعد الحمراء خالية، خصوصاً في المناطق القريبة من أرضية الملعب وأقسام الضيافة الخاصة.

وأعاد هذا المشهد الجدل مجدداً حول سياسة تسعير التذاكر التي أثارت انتقادات واسعة منذ أشهر. فأسعار بعض المقاعد العادية في المباراة تراوحت بين 400 و500 دولار، بينما تجاوزت أسعار باقات الضيافة خمسة آلاف دولار، ما جعل كثيراً من الجماهير تعتبر حضور المباريات رفاهية يصعب تحملها.

وتأتي هذه المشاهد بعد أقل من 24 ساعة فقط من تصريحات رئيس فيفا، جياني إنفانتينو، الذي أكد خلال مؤتمره الصحفي قبل انطلاق البطولة أن الاتحاد الدولي باع أكثر من ستة ملايين تذكرة، مشيراً إلى أن حجم الطلب تجاوز التوقعات بعشرة أضعاف.

وكان إنفانتينو قد كشف في وقت سابق أن فيفا تلقت نحو 500 مليون طلب على التذاكر، مقارنة بإجمالي 50 مليون طلب فقط في النسختين السابقتين من كأس العالم، وهو ما جعل مشهد المقاعد الخالية يثير تساؤلات حول مدى انعكاس هذه الأرقام على الحضور الفعلي داخل الملاعب.

ويرى مراقبون أن أسعار التذاكر لعبت دوراً أساسياً في هذا المشهد، إذ بلغت قيمة بعض المقاعد في المدرج السفلي نحو 500 دولار، فيما وصلت أسعار مقاعد الضيافة إلى أكثر من خمسة آلاف دولار، وهي أرقام اعتبرها كثيرون مرتفعة للغاية بالنسبة لمباراة تجمع منتخبين لا ينتميان إلى دائرة القوى الجماهيرية الكبرى في البطولة.

وعلى أرض الملعب، فرض المنتخب الكوري الجنوبي أفضليته في معظم فترات اللقاء، ليحقق فوزاً بثلاث نقاط ثمينة في بداية المشوار، كبداية مثالية في المجموعة الأولى، بعدما كانت المكسيك قد افتتحت مشوارها بالفوز على جنوب أفريقيا بهدفين دون رد، وأصبح المنتخبان الأقرب لحجز بطاقتي التأهل إلى الدور التالي، بينما باتت التشيك مطالبة بتحقيق الفوز على جنوب أفريقيا في الجولة المقبلة للحفاظ على آمالها في المنافسة.

ورغم الإثارة التي شهدتها المباراة داخل المستطيل الأخضر، فإن صور المدرجات الفارغة ستبقى واحدة من أبرز مشاهد اليوم الثاني للمونديال، في إشارة مبكرة إلى أن ملف أسعار التذاكر والحضور الجماهيري، قد يتحول إلى أحد أكثر الملفات إثارة للجدل خلال كأس العالم 2026.