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الرياضة

«الرجبي» يعزز الرياضة النظيفة بالتعاون مع «الوطنية لمكافحة المنشطات»

«الرجبي» يعزز الرياضة النظيفة بالتعاون مع «الوطنية لمكافحة المنشطات»
12 يونيو 2026 22:18

دبي (وام)
نظم اتحاد الإمارات للرجبي، بالتعاون مع الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، أمس، دورة توعوية متخصصة حول مكافحة المنشطات للاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية، وذلك في ملعب "ذا سيفنز" بدبي، ضمن برامج الاتحاد الهادفة إلى تعزيز الوعي الرياضي وترسيخ مبادئ الرياضة النظيفة وفق المعايير الدولية.
وتأتي الدورة في إطار جهود الاتحاد لرفع مستوى الوعي لدى اللاعبين واللاعبات بأحدث اللوائح والقوانين الخاصة بمكافحة المنشطات، والتعريف بالمواد المحظورة وإجراءات الفحص، إلى جانب التأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير الأخلاقية والصحية في الرياضة التنافسية.
وقدم الدكتور أحمد إبراهيم علي، كبير ضباط فحص المنشطات في الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، محاضرة تناولت الأنظمة المعتمدة محلياً ودولياً لمكافحة المنشطات، وآليات الفحص والإجراءات المتبعة، وسبل تجنب المخالفات غير المقصودة، إضافة إلى توضيح مسؤولية الرياضي في التحقق من الأدوية والمكملات الغذائية قبل استخدامها.
وشهدت الدورة مشاركة لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية للرجال والفتيات والشباب.

الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات
اتحاد الرجبي
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