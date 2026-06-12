إنجلترا تعدل عقوبة شد الشعر

لندن(أ ف ب)

سيتمكن حكام الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من إنذار اللاعبين بدلاً من طردهم، في حال قيامهم بشد الشعر، وذلك بعد تعديل قوانين اللعبة لموسم 2026-2027.

في الموسم الماضي، تلقى كل من الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز مدافع مانشستر يونايتد، ومايكل كين من إيفرتون ودان بالارد من سندرلاند، بطاقات حمراء بسبب قيامهم بشد شعر أحد المنافسين.

وصف مايكل كاريك، مدرب مانشستر يونايتد، طرد مارتينيز لشده شعر دومينيك كالفيرت-لوين مهاجم ليدز، بأنه من «أسوأ القرارات» التي رآها في حياته.

كان يُنظر إلى هذه المخالفة سابقاً على أنها سلوك عنيف، ولكن تم تعديلها الآن بحيث يُمكن اعتبار شد الشعر «من دون استخدام قوة مفرطة أو عنف مفرط» مخالفة تستوجب بطاقة صفراء.

وأعلن الدوري الإنجليزي الممتاز الجمعة، عن نقاط تحكيمية جديدة يجب التركيز عليها في الموسم الجديد، وذلك بعد مناقشات مع المجموعة الاستشارية لتحسين اللعبة.

جاء في بيان صادر عن الدوري الممتاز «سيتم رفع البطاقة الحمراء عند ارتكاب فعل واضح ومتعمد لشد شعر الخصم بقوة مفرطة و/أو عنف مفرط. أما إذا اعتُبر الفعل غير مفرط القوة أو العنف، فسيتم رفع البطاقة الصفراء».

كما سيركز حكام البريميرليج بشكل أكبر على معاقبة مسك المدافعين في الركنيات والتدخلات على حراس المرمى.

وقد جاء هذا التوجه نتيجة لكثرة الأهداف المسجلة بعد مخالفات محتملة قبل بدء اللعب في الكرات الثابتة.

وأضاف البيان «سيعمل الحكام على تعزيز تمييز حالات المسك الواضحة ذات التأثير المادي الجلي، و/أو حالات المسك غير المتعلقة بكرة القدم والتي لا مكان لها في الملعب».

وتابع «ويشمل ذلك معاقبة المدافعين عندما يكون تركيزهم واضحاً على الخصوم فقط، أو عندما يقومون بحركة إمساك تؤثر على قدرة المهاجم على اللعب أو المنافسة على الكرة».

وأردف «كما ستتم معاقبة التدخلات على حراس المرمى في حال قيام المهاجم بحركة واضحة من دون نية اللعب أو المنافسة على الكرة، ما يؤدي إلى احتكاك يؤثر على قدرة حارس المرمى على اللعب أو المنافسة على الكرة».

وسيُطلب من اللاعبين الذين يتلقون علاجاً أو تقييماً طبياً للإصابة على أرض الملعب مغادرة المستطيل الأخضر لمدة دقيقة واحدة على الأقل، بعدما كانت المدة 30 ثانية.

وسيتم تطبيق عد تنازلي لمدة خمس ثوان، ثم إعادة بدء اللعب في حالة رميات التماس المتأخرة وركلات المرمى، بينما تم تحديد مدة 10 ثوان للاعبين عند استبدالهم.

في حال تجاوز المدة المحددة، لا يُسمح للاعب البديل بالدخول إلا بعد مرور دقيقة واحدة من بدء اللعب.