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الرياضة

نيمار.. طال الغياب!

نيمار.. طال الغياب!
12 يونيو 2026 22:32

موريستاون(أ ف ب)
استمر غياب القائد والهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي لكرة القدم نيمار عن الحصص التدريبية للـ"سيليساو"، حيث لم يتواجد الجمعة مع زملائه في التمرين الصباحي الأخير عشية مواجهة المغرب في نيوجيرسي، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026.
وشارك لاعبو المنتخب البرازيلي في الحصة التدريبية التي أقيمت على ملعب التدريب الجديد لفريق نيويورك ريد بولز المنافس في الدوري الأميركي، على بعد نحو 50 كيلومتراً (30 ميلاً) غرب مانهاتن، باستثناء المهاجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي والهلال السعودي.
ويعاني المهاجم الحالي لسانتوس والبالغ 34 عاماً مشكلة بدنية في ربلة الساق، خضع بسببها إلى فحص بالرنين المغناطيسي.
وأظهر نيمار (79 هدفاً دولياً) تحسناً في العلاج حسب الاتحاد البرازيلي للعبة، لكن دون أن يكون جاهزاً لخوض التدريبات والعودة إلى اللعب للمرة الأولى منذ 17 مايو الماضي.
وكان المدرب الإيطالي للبرازيل كارلو أنشيلوتي أعرب يوم الجمعة الماضي عن ثقته في إمكانية عودة نيمار إلى التدريبات هذا الأسبوع، مؤكداً أن اللاعب سيكون جاهزاً للمشاركة إما في المباراة الأولى أو الثانية للبرازيل.
وأضاف أنه لن يغامر بالتعجيل في تعافي النجم الذي أثقلت مسيرته في المواسم الأخيرة إصابات متكررة.
وكان نيمار عنصراً أساسياً في مشاركات البرازيل الثلاث الأخيرة في كأس العالم.
وبات مؤكداً أن نيمار لن يخوض مباراة الغد أمام المغرب، على أن يُنتظر ظهوره الأول في الجولة الثانية أمام هايتي في 19 يونيو الحالي.

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