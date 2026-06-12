إنفانتينو مازحاً: إيطاليا ضمنت التأهل إلى مونديال 2030!

ساو باولو(أ ف ب)

مازح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو، قائلاً إن إيطاليا، التي تعاني من تراجع في مستواها، قد تتمكن من التأهل لكأس العالم إذا تم توسيع البطولة من 48 إلى 64 منتخباً في عام 2030.

وكانت إيطاليا، بطلة العالم أربع مرات، قد فشلت في التأهل لكأس العالم في روسيا 2018، ثم قطر 2022، والآن في أميركا الشمالية 2026، وهي النسخة الأولى التي تضم 48 منتخباً.

وقال إنفانتينو لقناة CazeTV البرازيلية الرقمية الخميس، قبل المباراة الافتتاحية لكأس العالم التي فازت فيها المكسيك على جنوب إفريقيا 2-0 "لقد ناقشنا مسألة توسيع البطولة إلى 64 منتخباً... وقد عُرض الأمر على مجلس فيفا".

وأضاف ضاحكاً في مقابلة مقتضبة أثناء دخوله ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي "ربما تتأهل إيطاليا بـ 64 منتخباً، أو ربما نصل إلى 208 منتخبات".

ويُروّج الباراجوياني أليخاندرو دومينغيز رئيس اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، لاقتراح توسيع مونديال 2030 ليشمل 64 منتخباً، وذلك احتفالاً بالذكرى المئوية لانطلاق النسخة الأولى من البطولة، في الأوروجواي عام 1930.

وسيُقام جزء من نهائيات كأس العالم المقبلة في كل من الباراجواي والأوروجواي والأرجنتين، تكريماً لتاريخها العريق، بينما ستكون إسبانيا والبرتغال والمغرب هي الدول المضيفة الرئيسة.

وقال إنفانتينو "علينا بداية أن نرى كيف ستسير الأمور في النسخة الأولى من كأس العالم بمشاركة 48 منتخباً".