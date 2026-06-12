«عودة جاسلي» تثير الفتنة في الفورمولاـ1

برشلونة (رويترز)

يخطط فريقا مكلارين ​ورد بول للاستئناف، فيما حصل مرسيدس على استشارة قانونية بعد أن قبل مراقبو فورمولا 1 خطأً في التوقيت وأعادوا بيير جاسلي سائق ألبين إلى منصة التتويج في سباق موناكو ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الجمعة، وذلك بعد خمسة أيام من السباق.

وأنهى الفرنسي جاسلي السباق في ⁠المركز الثالث لكنه أعُيد للسابع قبل احتفالات منصة التتويج بعد إضافة عقوبتين مدة كل منهما خمس ثوان لتجاوزه السرعة المحددة ​في منطقة الصيانة إلى إجمالي زمنه.

وأقرت فورمولا 1، المسؤولة عن ضبط الزمن، بوجود "اختلاف في تحديد الوقت" نتيجة لتغييرات في ​ممر الصيانة، وقرر ‌مراقبو السباق إلغاء عقوبة جاسلي بعد جلسة استماع افتراضية في ⁠سباق جائزة برشلونة-كتالونيا الكبرى، ​بناءً على طلب فريقه ألبين المملوك لرينو لمراجعة الأمر.

وأعلن مكلارين، حامل اللقب وأحد عدة فرق ستخسر نقاطاً جراء هذا التراجع في القرار، أنه سيتقدم باستئناف.

كما يخطط رد بول، الذي تراجع سائقه إسحاق حجار من المركز الثالث للرابع نتيجة لذلك، لفعل الشيء نفسه.

وأصر جاسلي يوم الأحد الماضي على أنه لم يكن يقود بسرعة زائدة وإنه شعر بحزن ‌شديد بسبب العقوبات، وأن "حلم حياته بالصعود إلى منصة التتويج في موناكو تبخر لأسباب لا أستطيع فهمها".

كما ‌تراجع إسحاق حجار سائق رد بول، الذي انضم للفائز كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس ولويس هاميلتون سائق فيراري على منصة التتويج يوم الأحد، إلى المركز الرابع.

وتراجع الأسترالي أوسكار بياستري سائق مكلارين للمركز الخامس مع احتلال ليام لاوسون سائق ريسنج بولز المركز السادس ويليه ​زميله أرفيد ليندبلاد.

ويعتبر هذا القرار قاسياً بشكل خاص على سائقين آخرين تعرضوا لعقوبات مماثلة بسبب السرعة في ممر الصيانة، لكنهم لم يطلبوا مراجعة الأمر، وكذلك على سائق مرسيدس التعيس جورج راسل، الذي أنهت عقوبة المرور عبر منطقة الصيانة سباقه خارج مراكز النقاط وتأخره بفارق 68 نقطة عن أنتونيلي بعد ست جولات.

وقال راسل إنه طالب بإضافة عقوبته بعد السباق وإن إلغاء عقوبات جاسلي يمثل "ضربة موجعة".

وقال توتو فولف رئيس فريق مرسيدس إن الفريق حصل ‌بالفعل على استشارة قانونية.

وقال المسؤول النمساوي "هل نعتقد أن لدينا فرصة ​حقيقة لتغيير النتيجة؟ لا أعتقد لكن علينا بالتأكيد أن نحاول إذا رأينا أي فرصة ضئيلة لإعادته إلى مركزه السابق.

"أعتقد أن لدينا بعض القيود الزمنية وبعض القيود القانونية الأخرى، لكن بالتأكيد لدينا سبب للانزعاج".

وقال المسؤولون في بيان "لاحظ المراقبون أن عددا من السيارات الأخرى التي فُرضت عليها عقوبات كانت قد نفذتها بالفعل، ما أثر للأسف على استراتيجياتها ​ونتائجها".

وكان ألبين قد دفع في مذكرته، بأن الاتحاد الدولي للسيارات وشركة إدارة التوقيت التابعة لفورمولا 1 وليس المراقبين، كانا على علم قبل السباق بوجود خلل في احتساب ⁠التوقيت داخل ممر الصيانة.

كما قدم بيانات تُظهر أن جاسلي فعّل محدد السرعة في سيارته قبل دخول ممر الصيانة، وظل ​ضمن الحد المسموح. ومع ذلك، سجّلت الأنظمة سرعته بنحو 60.1 و60.4 كيلومتر في الساعة في حين أن الحد الأقصى كان 60 كيلومتراً.

وأشار المراقبون إلى أن تأكيد خطأ قياس المسافة لم تتلقه اللجنة من إدارة فورمولا 1 إلا يوم الأربعاء الماضي بعد السباق.

وقالوا إن الشكوك ثارت لديهم خلال السباق بعد تسجيل ثلاث مخالفات أولية لتجاوز السرعة في ممر الصيانة، جميعها عند 60.1 كيلومتر/ساعة، مضيفين أنهم استفسروا من إدارة السباق عما إذا كان هناك خلل في النظام، لكنهم ​تلقوا رداً بالنفي.

وقالت فورمولا 1 إنها طبقت الإجراءات المتبعة كالمعتاد.

وقال المتحدث باسم بطولة العالم "سيتم تطبيق ​أي تحسينات أو تعديلات يتضح ضرورتها في ضوء هذه الواقعة".