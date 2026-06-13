منتخب الجودو يشارك في بطولة «جراند برى تشينغداو»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجودو مشاركته في بطولة جراند برى تشينغداو الكبرى للجودو، التي يستضيفها الاتحاد الصيني للجودو، بإشراف الاتحاد الدولي، خلال الفترة من 26 إلى 28 يونيو الحالي، بمشاركة حوالي 535 لاعباً ولاعبة من 61 دولة، في مقدمتهم منتخبنا الوطني متصدّر التصنيف العربي، الذي يشارك بعدد 11 لاعباً ولاعبة، بجانب مشاركة منتخبات مصر، الجزائر، المغرب، وسوريا.

وذكر محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو، أن البعثة التي يرأسها الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، نائب رئيس الاتحاد، تضم المدرب فيكتور سيكروف والطاقم المساعد، بجانب 11 لاعباً هم: سيمون قسطنطين، الوزن الخفيف (تحت 60 كجم)، ونارمند بيان، (تحت 66 كجم)، وبشيرات خرودي (وزن 52 كجم)، وفي وزن الخفيف المتوسط يشارك ناجي يزبيك ومحمد بيك تحت 73 كجم، فيما يشارك عمر جاد، وطلال شفيلي بوزن (تحت 81 كجم)، ويضم الوزن الثقيل أرام جورجيان، (تحت 90 كجم)، وظفار كوسوف، وزن تحت 100 كجم، وعمر معروف، (فوق 100 كجم)، واللاعبة اليزا ليتيف تحت 78 كجم.

وحرصت اللجنة الفنية للمنتخب الأول على مشاركة نفس القائمة التي تخوض بطولة أولان باتور جراند سلام 2026، التي ينظّمها الاتحاد المنغولي، بإشراف الاتحاد الدولي، اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، لمزيد من الإعداد والاحتكاك، وحصد المزيد من النقاط المؤهّلة لدورة لوس أنجلوس 2028.