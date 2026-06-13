السبت 13 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخب الجودو يشارك في بطولة «جراند برى تشينغداو»

محمد بن ثعلوب يتوسط منتخب الجودو بحضور التميمي (من المصدر)
13 يونيو 2026 10:00

 
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن اتحاد الجودو مشاركته في بطولة جراند برى تشينغداو الكبرى للجودو، التي يستضيفها الاتحاد الصيني للجودو، بإشراف الاتحاد الدولي، خلال الفترة من 26 إلى 28 يونيو الحالي، بمشاركة حوالي 535 لاعباً ولاعبة من 61 دولة، في مقدمتهم منتخبنا الوطني متصدّر التصنيف العربي، الذي يشارك بعدد 11 لاعباً ولاعبة، بجانب مشاركة منتخبات مصر، الجزائر، المغرب، وسوريا.
وذكر محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو، أن البعثة التي يرأسها الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، نائب رئيس الاتحاد، تضم المدرب فيكتور سيكروف والطاقم المساعد، بجانب 11 لاعباً هم: سيمون قسطنطين، الوزن الخفيف (تحت 60 كجم)، ونارمند بيان، (تحت 66 كجم)، وبشيرات خرودي (وزن 52 كجم)، وفي وزن الخفيف المتوسط يشارك ناجي يزبيك ومحمد بيك تحت 73 كجم، فيما يشارك عمر جاد، وطلال شفيلي بوزن (تحت 81 كجم)، ويضم الوزن الثقيل أرام جورجيان، (تحت 90 كجم)، وظفار كوسوف، وزن تحت 100 كجم، وعمر معروف، (فوق 100 كجم)، واللاعبة اليزا ليتيف تحت 78 كجم.
وحرصت اللجنة الفنية للمنتخب الأول على مشاركة نفس القائمة التي تخوض بطولة أولان باتور جراند سلام 2026، التي ينظّمها الاتحاد المنغولي، بإشراف الاتحاد الدولي، اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، لمزيد من الإعداد والاحتكاك، وحصد المزيد من النقاط المؤهّلة لدورة لوس أنجلوس 2028.

أخبار ذات صلة
اتحاد الجودو يستعرض الإنجازات وخطط التطوير والاستثمار
«الجودو» يعتمد مشاركة 11 لاعباً ولاعبة في بطولة منغوليا
الجودو
منتخب الجودو
محمد بن ثعلوب
جراند سلام للجودو
آخر الأخبار
موضوعية
الترفيه
دراسة حديثة تؤكد فوائد قضاء الأطفال وقتاً محدوداً أمام الشاشات
اليوم 10:39
أرشيفية
الأخبار العالمية
هجوم بطائرات مسيّرة يستهدف جنوب روسيا
اليوم 10:33
محمد بن ثعلوب يتوسط منتخب الجودو بحضور التميمي (من المصدر)
الرياضة
منتخب الجودو يشارك في بطولة «جراند برى تشينغداو»
اليوم 10:00
إيلون ماسك يتحدث قبل قرع جرس الافتتاح في موقع ناسداك ماركت
الذكاء الاصطناعي
إيلون ماسك أول تريليونير في العالم
اليوم 09:52
«في ليلة المشاهير».. انطلاقة مثالية بـ «قوة دفع رباعية» لأميركا
الرياضة
«في ليلة المشاهير».. انطلاقة مثالية بـ «قوة دفع رباعية» لأميركا
اليوم 09:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©