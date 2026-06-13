أبطال الجوجيتسو: التصنيف الدولي يعزّز التنافس في بطولة الإمارات الوطنية



أبوظبي (وام)

أكد عدد من اللاعبين المتوَّجين في بطولة الإمارات الوطنية للجوجيتسو، المقامة حالياً في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، أن اعتماد نتائج البطولة ضمن نظام جمع النقاط المؤهلة للتصنيف الدولي السنوي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو «AJP» أسهم في رفع مستوى التنافس وتعزيز قوة النزالات بين المشاركين.

وتقام البطولة على مدار ثلاثة أيام وتنظّمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، وسط مشاركة واسعة ومستويات فنية متميزة تعكس مكانتها المتنامية على الساحتين المحلية والدولية.

وأشاد مروان عباس، لاعب فريق شرطة دبي والحائز على الميدالية الذهبية، بقوة المنافسات، مؤكداً أن جميع اللاعبين قدّموا أفضل مستوياتهم، سعياً للوصول إلى منصات التتويج، وأن التتويج جاء بعد مواجهات قوية عكست تطوُّر مستوى اللعبة في الدولة.

من جانبه، أوضح شهاب الحمادي، لاعب فريق «MOD» والحاصل على الميدالية الفضية، أن احتساب النقاط ضمن التصنيف الدولي منح اللاعبين حافزاً إضافياً لتقديم أفضل أداء فني وبدني، وأسهم بشكل مباشر في رفع جودة المنافسة.

وأكد زميله مطر ناصر، الحاصل على البرونزية في وزن 94 كجم، أن البطولة تُعد من أقوى البطولات المحلية بفضل مشاركة نخبة من اللاعبين، مشيراً إلى أنها تُمثّل محطّة مهمّة للاستعداد للاستحقاقات المقبلة داخل الدولة وخارجها.

بدوره، أشار عبدالله الحميري، لاعب فريق «MOD»، إلى أن نظام تجميع النقاط يشجّع اللاعبين على التطور المستمر وتحقيق نتائج أفضل، مؤكداً أهمية البطولة في إعداد الكوادر القادرة على تمثيل الدولة في المحافل الخارجية.

وأشاد حسين يوسف الملا، لاعب نادي الشارقة للدفاع عن النفس والحاصل على الميدالية الفضية، بالمستوى الفني والتنظيمي للبطولة، وبالروح الرياضية التي سادت المنافسات، معتبراً أنها من أبرز الفعاليات التي يحرص اللاعبون على المشاركة فيها.

وأعرب عدنان ماضي، عن سعادته بإحراز الميدالية الذهبية في منافسات وزن 94 كجم، مشيداً بالتنظيم المتميز للبطولة والنزالات القوية التي تعكس التطور المتواصل لرياضة الجوجيتسو في الإمارات والاهتمام المستمر بتعزيز قيمتها الفنية والتنافسية.