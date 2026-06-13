أين اختفى آلاف المشجعين؟ .. سرُّ «المقاعد الفارغة» في كأس العالم!

معتز الشامي (أبوظبي)

أثارت مشاهد المقاعد الفارغة في بعض مباريات كأس العالم 2026 تساؤلات واسعة بين الجماهير ووسائل الإعلام، خصوصاً بعدما بدت الفجوة كبيرة بين الأرقام الرسمية للحضور الجماهيري والصورة التي شاهدها الملايين عبر شاشات التلفزيون.

وكانت مباراة كوريا الجنوبية والتشيك في مدينة جوادالاخارا المكسيكية المثال الأبرز على هذا الجدل، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حضور 44,985 متفرجاً، أي أقل من 700 مقعد فقط من السّعة الرسمية للملعب البالغة 45,664 متفرجاً.

ورغم ذلك، أظهرت اللقطات التلفزيونية آلاف المقاعد الشاغرة، لا سيما في المناطق المحيطة بخط المنتصف، ما أثار موجة من التساؤلات حول دقة الأرقام المُعلَنة.

وتكمن الإجابة في طريقة احتساب الحضور الجماهيري، ففي العديد من البطولات الرياضية حول العالم، لا تعكس الأرقام المعلنة دائماً عدد الأشخاص الجالسين فعلياً في المدرجات، بل تعتمد غالباً على عدد التذاكر المباعة أو المخصصة، بغضِّ النظر عما إذا كان أصحابها حضروا المباراة أم لا.

ويبرز هذا الأمر بشكل أكبر في البطولات الكبرى مثل كأس العالم، حيث يتم تخصيص آلاف التذاكر للرعاة والشركات والشركاء التجاريين. وفي كثير من الأحيان لا يحضر جميع أصحاب هذه التذاكر إلى الملاعب، ما يترك مقاعد فارغة في مواقع بارزة تظهر بوضوح أمام الكاميرات، رغم احتسابها ضمن إجمالي الحضور الرسمي.

كما أن بعض الجماهير قد تبقى لفترات طويلة في الممرات الداخلية ومناطق المطاعم والخدمات، بدلاً من الجلوس في مقاعدها، وهو ما يؤدي إلى ظهور فراغات كبيرة في المدرجات خلال فترات من المباراة.

ومن الأسباب الأخرى التي تُثير اللبس لدى الجماهير أن السّعة الرسمية لملاعب كأس العالم غالبا ما تكون أقل من السعة الأصلية للملاعب نفسها. ويرجع ذلك إلى التعديلات التي تفرضها لوائح فيفا، مثل توسيع مناطق الإعلام، وتركيب لوحات إعلانية إضافية، وتخصيص مساحات للبث التلفزيوني والشركاء التجاريين، فضلاً عن إجراء تعديلات هندسية في بعض الملاعب لاستيعاب أبعاد ملاعب كرة القدم الدولية.

ورغم تأكيد «فيفا» أن الأرقام الرسمية تستند إلى بيانات تشغيلية موثّقة تشمل التذاكر الممسوحة إلكترونياً والجماهير الموجودة داخل محيط الملعب، فإن الجدل لا يزال قائماً، خاصة مع استمرار ظهور مقاعد فارغة بشكل لافت في بعض المباريات.

وتأتي هذه المناقشات في وقت يواجه فيه الاتحاد الدولي انتقادات متزايدة بشأن سياسة بيع التذاكر وأسعارها المرتفعة، إذ شهدت بعض المباريات إقبالاً جماهيرياً ضخماً، كما حدث في لقاء الافتتاح بين المكسيك وجنوب أفريقيا، بينما عانت مواجهات أخرى من ضعف الطلب، مقارنةً بالتوقعات.

وبين الأرقام الرسمية والمشاهد البصرية، يبدو أن قضية الحضور الجماهيري ستكون واحدة من الملفات المثيرة للجدل طوال منافسات مونديال 2026، في بطولة تسعى فيفا من خلالها إلى تسجيل أرقام قياسية داخل الملعب وخارجه.