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الرياضة

«الجودو» يدشّن مشاركته في «منغوليا» بوزن تحت 52 كجم

«الجودو» يدشّن مشاركته في «منغوليا» بوزن تحت 52 كجم
18 يونيو 2026 16:00

أبوظبي (الاتحاد)
تدشّن بشيرات خرودي لاعبة منتخبنا الوطني مشاركة الفريق في بطولة أولان باتور جراند سلام للجودو، والتي تنطلق منافساتها صباح الغد بصالة أستتيب أرينا بتنظيم اتحاد منغوليا وبإشراف الاتحاد الدولي.
وتواجه خرودي اللاعبة الكورية الجنوبية مينيج كيم ضمن منافسات الدور التمهيدي لوزن تحت 52 كجم، الذي يشهد مشاركة 29 لاعبة من أبرز المصنفات، وذلك على ضوء قرعة البطولة التي جرت بالعاصمة المنغولية أولان باتور.
وتستكمل باقي أوزان البطولة التي تشهد مشاركة 454 لاعباً ولاعبة من 58 دولة، حيث يلتقي سيمون قسطنطين مع بطل أذربيجان أحمد يوسوف في الدور التمهيدي لوزن تحت 60 كجم، الذي يضم 32 لاعباً، بينما يفتتح نارمند بيان مشاركته في منافسات وزن تحت 66 كجم الذي يضم 34 لاعباً، بلقاء بطل كوريا الجنوبية شانغ كيم، ويتطلع منتخبنا لحصد المزيد من نقاط التأهل لدورة لوس أنجلوس 2028.
وتقام يوم السبت منافسات وزن الخفيف المتوسط الذي يشارك فيه منتخبنا بعدد 4 لاعبين، وهم ناجي يزبيك ومحمد بيك في منافسات وزن تحت 73 كجم، فيما يلعب عمر جاد، وطلال شفيلي في نزالات تحت 81 كجم، ويختتم منتخبنا مشاركته في منافسات الوزن الثقيل الذي يشهد 4 مباريات لكل من اللاعبة إليزا ليتيف تحت 78 كجم وأرام جورجيان، تحت 90 كجم، وظفار كوسوف، تحت 100 كجم، وعمر معروف، فوق 100 كجم.

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