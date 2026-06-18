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الرياضة

«أومبودسمان» أفضل الفائزين بسباق أمير ويلز هذا القرن

«أومبودسمان» أفضل الفائزين بسباق أمير ويلز هذا القرن
18 يونيو 2026 16:30

عصام السيد (أبوظبي)
علق سايمون بيكر كبير محللي تايم فورم على أبرز أحداث سباقات رويال آسكوت، حيث كان «أومبودسمان» لجودلفين نجم السباق بلا منازع، ورفع مستوى أدائه مجدداً بفوزه الثاني بسباق أمير ويلز ستيكس.
وقد يفتقر سباق رويال آسكوت الأربعاء إلى حماس سباقات الفئة الأولى التي شهدها في اليوم السابق، إلا أن سباق أمير ويلز ستيكس غالباً ما يكون الحدث الأبرز في المهرجان من حيث النجومية، وسيتطلب الأمر أداءً استثنائياً حقاً في وقت لاحق من الأسبوع لتجاوز ما حققه «أومبودسمان».
وبالعودة إلى سباق «محترم» لشادويل في منتصف التسعينيات فإنه كان آخر فائز مزدوج بهذا السباق حين كان مخصّص للفئة الثانية، ولم يفز به أي حصان مرتين منذ ترقيته إلى فئة المجموعة الأولى عام 2000، ومع ذلك كان أداء «أومبودسمان» هذه المرة أكثر إثارة للإعجاب من أدائه في عام 2025، وفي نسخة أكثر تنافسية.
وأتيحت الفرصة لجميع المتنافسين الرئيسيين في سباقٍ سيطرت فيه الخيول السريعة على مجريات السباق، مما ضمن عدم وجود أي مجال للتراجع، وبفوزه الساحق بفارق أربعة أطوال، مع وجود فائزين من فئة المجموعة الأولى في المراكز الثاني والثالث والرابع، قدم «أومبودسمان» بلا شك أداءً من الطراز الرفيع من شأنه أن يرفعه إلى مصاف أفضل خيول السباقات على المضمار السريع في أوروبا.
وتشير المؤشرات الأولية إلى أن الزمن سيدعم هذا الرأي أيضاً، ولا يبدو أن هناك أي ثغرات يمكن انتقادها في أداء من شأنه أن يضعه على الأرجح في مصافّ أفضل الفائزين بسباق أمير ويلز هذا القرن، مثل «دبي ميلينيوم»، و«كريستال أوشن»، و«ريويلدينج»، و«دوق مارماليد»، و«ماندورو».

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