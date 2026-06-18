استاد آل مكتوم.. حكاية يرويها النصر في «دبي الأفعال»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تفاعل نادي النصر مع مبادرة «دبي الأفعال» الاستثنائية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تجسد فلسفة دبي في الإدارة والعمل والإنجاز، القائمة على تحقيق نتائج استثنائية في وقت قياسي بإتقان وتميز.

وجاء تفاعل «عميد الأندية الإماراتية» مع المبادرة من خلال نشر صور لاستاد آل مكتوم، أيقونة النادي التاريخية، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، مستعرضاً رحلة التطور التي شهدها الصرح الرياضي بين الماضي والحاضر.

وأرفق النادي الصور بتعليق حمل رسالة تعكس روح المبادرة، جاء فيها: «عراقةٌ لا تُنسى، وصرحٌ يفوق الخيال هنا يُصنع المستحيل وتتحدث الأفعال».

ويُعد استاد آل مكتوم أحد أبرز المشاريع الرياضية التي جسدت فلسفة الإنجاز السريع والجودة العالية، بعدما خضع لعملية تطوير شاملة استعداداً لاستضافة مباريات كأس آسيا 2019 التي أقيمت في الإمارات.

وشهد المشروع رفع الطاقة الاستيعابية للاستاد إلى 15 ألف متفرج، مع تنفيذ تصميم معماري حديث حافظ على هوية الملعب التاريخية، وذلك خلال فترة زمنية قياسية بلغت نحو 390 يوماً فقط.

وامتدت أعمال التطوير لتشمل المبنى الإداري للنادي وعدداً من المرافق الحيوية، من بينها العيادة الطبية، وصالة اللياقة البدنية، والمركز الإعلامي الذي يتسع لأكثر من 200 إعلامي، إلى جانب أربع غرف لتبديل الملابس، وغرفتين للحكام، ومنظومة إلكترونية متطورة لتعزيز الأمن والسلامة.

ويعكس تفاعل النصر مع مبادرة «دبي الأفعال» ارتباط النادي برؤية دبي القائمة على الابتكار والإنجاز، واستحضار قصة نجاح أحد أبرز معالمه الرياضية التي تحولت من إرث تاريخي إلى منشأة عصرية بمعايير عالمية.