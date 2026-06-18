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الرياضة

استمرار غياب نيمار عن البرازيل أمام هايتي

استنرار غياب نيمار عن البرازيل أمام هايتي
18 يونيو 2026 19:39

موريستاون (أ ف ب) 
أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عدم سفر النجم نيمار مع بعثة منتخب بلاده لخوض مباراة الجمعة أمام هايتي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، بحسب ما أفاد به الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الخميس.وكان الهداف التاريخي للسيليساو (79 هدفاً) تدرب لأول مرة أمس في الملعب مع زملائه، بعد تعرضه قبل شهر لإصابة عضلية في ربلة الساق اليمنى مع ناديه سانتوس.
وكان المدرب الايطالي للبرازيل كارلو أنشيلوتي أعرب الأسبوع الماضي عن ثقته في جاهزية لاعب برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي والهلال السعودي سابقاً لمواجهة هايتي في فيلادلفيا.
وأوضح الاتحاد البرازيلي في بيان رسمي أن نيمار والذي لم يدافع عن ألوان منتخب بلاده منذ أكتوبر 2023 «سيبقى في نيوجيرسي للاستفادة إلى أقصى حد من المرحلة النهائية من عملية تعافيه».
وستسعى البرازيل إلى تحسين صورتها أمام هايتي، المنتخب الأضعف على الورق في المجموعة، بعد تعادل باهت أمام المغرب 1-1 في الافتتاح السبت الماضي في إيست راذرفورد، بضواحي نيويورك.

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