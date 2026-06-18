تجمع تونس واليابان.. «الفيفا» يحتفي بالمباراة رقم 1000 في تاريخ المونديال

مونتيري (وام)

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الحكم الروماني إستفان كوفاتش لإدارة المباراة رقم 1000 في تاريخ نهائيات كأس العالم، والتي تجمع منتخبي تونس واليابان ضمن منافسات المجموعة السادسة على استاد مونتيري بولاية نويفو ليون بالمكسيك، يوم الأحد المقبل.

ويعاون كوفاتش مواطنيه فيرينتس تونييوغي وميهاي ماريكا كمساعدين للحكم، فيما يتولى الكوستاريكي خوان كالديرون مهمة الحكم الرابع، ومواطنه خوان كارلوس مورا مهمة الحكم المساعد الاحتياطي، في واحدة من المحطات التاريخية البارزة في سجل البطولة.

وأكد الإيطالي بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام ومدير إدارة التحكيم في "فيفا"، أن اختيار كوفاتش جاء وفق المعايير الفنية المعتادة لاختيار أفضل حكم للمباراة، مشيراً إلى أن مصادفة إدارته للمباراة رقم 1000 تضفي على المهمة طابعاً استثنائياً.

وقال كولينا إن إدارة أي مباراة في كأس العالم تمثل شرفاً كبيراً للحكام، لكن التواجد في المباراة رقم 1000 بتاريخ البطولة يمنح المناسبة بعداً تاريخياً إضافياً، موضحاً أن "فيفا" قرر الاحتفاء بهذه المناسبة من خلال تصميم طاقم تحكيمي خاص يحمل تفاصيل ذهبية وشارة تتضمن كأس العالم ورقم 1000.

ويعد كوفاتش "41 عاماً" من أبرز حكام أوروبا في السنوات الأخيرة، وسبق له المشاركة ضمن طاقم حكام كأس العالم 2022 في قطر، حيث شغل مهمة الحكم الرابع في ثماني مباريات، فيما تمثل مباراة تونس واليابان أول ظهور له حكماً للساحة في نهائيات كأس العالم.