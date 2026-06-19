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الرياضة

خورفكان يكرم المتميزين في الألعاب الفردية

خورفكان يكرم المتميزين في الألعاب الفردية
19 يونيو 2026 09:08

فيصل النقبي (خورفكان)
كرّم سالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان الرياضي الثقافي، بحضور خالد الرئيسي عضو مجلس الإدارة، عدداً من اللاعبين المتميزين في الألعاب الفردية بالنادي، تقديراً لما حققوه من إنجازات ونتائج مشرفة خلال الموسم الرياضي المنقضي، وذلك في إطار حرص إدارة النادي على دعم المواهب الرياضية وتحفيزها على مواصلة التميز والعطاء.
ويأتي هذا التكريم ضمن جهود إدارة النادي الرامية إلى تعزيز ثقافة الإنجاز والتميز، وتقدير اللاعبين الذين نجحوا في تمثيل النادي بصورة مشرفة في مختلف المنافسات الرياضية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الألعاب الفردية ودعم مسيرتها نحو المزيد من النجاحات.
من جانبه، أوضح خالد الرئيسي، أن هذا التكريم يأتي ضمن سياسة نادي خورفكان الرامية إلى تعزيز ثقافة التميز والإنجاز، وتحفيز اللاعبين على مواصلة العمل والاجتهاد لتحقيق المزيد من النجاحات مستقبلاً.
وقال الرئيسي: «إن تكريم أصحاب الإنجازات يمثل جزءًا أساسياً من نهج النادي في دعم أبنائه الرياضيين، ويعكس تقدير الإدارة لما يقدمونه من جهود مشرفة، كما يشكل دافعاً لبقية اللاعبين للسير على النهج ذاته وتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع اسم خورفكان في مختلف المحافل الرياضية».
واختتمت مراسم التكريم بالتأكيد على استمرار النادي في توفير البيئة المناسبة لتطوير اللاعبين في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، بما ينسجم مع رؤية النادي وأهدافه المستقبلية.

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