«الإمارات للدراجات» يحافظ على صدارة طواف سويسرا بتألق بوجاتشار

جنيف (وام)

حافظ السلوفيني تادي بوجاتشار، دراج فريق "الإمارات- إكس آر جي" للدراجات الهوائية على صدارة الترتيب العام لطواف سويسرا، بعد حلوله في المركز الثامن خلال المرحلة الثانية من السباق.

وواصل بوجاتشار ارتداء القميص الأصفر لمتصدر الترتيب العام، بعدما أنهى المرحلة بفارق 4 ثوانٍ عن الفائز الفرنسي رومان جريجوار من فريق "جروباما-إف دي جي يونايتد"، الذي سجل زمناً قدره 3 ساعات و26 دقيقة و25 ثانية.

وشهدت المرحلة منافسة قوية على المرتفعات، أبرزها صعود "فانغي" و"فيا كونسيلّيو ميزانو"، حيث نجح جريجوار في حسم الفوز، فيما حافظ بوجاتشار على موقعه في مجموعة المطاردين ليعزز صدارته للترتيب العام.

وقال بوجاتشار، عقب نهاية المرحلة، إن السباق اتسم بالقوة والسرعة منذ بدايته، مشيداً بالأداء الذي قدمه زملاؤه في الفريق، مؤكداً أن المجموعة المتقدمة كانت قوية للغاية وتمكنت من الحفاظ على أفضلية مريحة حتى خط النهاية.

وأوضح أن الفريق امتلك أكثر من خيار للمنافسة على الفوز في المرحلة، من خلال كل من الإكوادوري جوناتان نارفايز، والأميركي براندون ماكنولتي، مشيراً إلى أن الأداء الجماعي كان إيجابياً رغم عدم تحقيق الفوز بالمرحلة.

ويتصدر بوجاتشار، بنهاية المرحلة الثانية، الترتيب العام بزمن إجمالي بلغ 6 ساعات و55 دقيقة و6 ثوانٍ، متقدماً بفارق دقيقتين و50 ثانية عن الإكوادوري ريتشارد كاراباز، من فريق "إي إف إديوكيشن-إيزي بوست"، فيما جاء الإيطالي أندريا باجيولي، من فريق "ليدل-تريك" في المركز الثالث بفارق 3 دقائق و7 ثوانٍ.

كما جاء الأميركي براندون ماكنولتي، دراج فريق الإمارات، في المركز السابع في الترتيب العام بفارق 4 دقائق و44 ثانية عن المتصدر، بينما جاء زميله جوناتان نارفايز، في المركز العاشر بفارق 5 دقائق و12 ثانية.